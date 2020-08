Barrick Pueblo Viejo invertiría US$1,300 millones para ampliar operaciones de oro

View this post on Instagram

La presidenta ejecutiva de Barrick Pueblo Viejo (@barrickrd), Juana Barceló, reveló ayer que desde año 2012 hasta el mes de julio del 2020, la compañía minera que preside le ha pagado al Estado dominicano en impuestos directos e indirectos 2,300 millones de dólares. Agregó que el año pasado, Barrick pagó al Estado por ese mismo concepto la suma de 220 millones de dólares. "Y en lo que va de año, nosotros hemos pagado 284 millones de impuestos directos e indirectos". "Es un aumento sumamente positivo, es algo que en esta situación en la que se encuentra el mundo, el oro se convierte en un refugio seguro, donde muchos inversionistas deciden recurrir a el para proteger su dinero y hacer buenas inversiones", indicó.