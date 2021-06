Barrick no joda más no queremos la presa de cola en Yamasá

Los ejecutivos de la multinacional minera Barrick Gold deben entender de una vez y por toda sin la necesidad de tener que recurrir a la violencia que los habitantes de la provincia Monte Plata no quieren la presa de cola en su territorio.

Que se bajen de esa nube y reflexionen serenamente y es que las posiciones encontradas entre los habitantes de la provincia Monte Plata y la empresa minera de origen canadiense no tiene otra salida que no sea la no construcción de la dañina presa.

Es más saludable para todos el de que la empresa minera desista de sus intentos de construir la presa de cola en Peralvillo, Yamasá porque eso atentaría en contra de miles de personas que a través de los años han vivido en esa zona.

La posición radicar de toda una comunidad es de que no se permitirá bajo ningún concepto que esa presa sea construida en la provincia Monte Plata que está dispuesta a defender su derecho a vivir sin la contaminación de sus ríos, arroyos, cañadas y demás fuentes acuíferas.

Habitantes en la sección La Cuaba, en el municipio Peralvillo, provincia Monte Plata, han anunciado acciones de protestas ante las pretensiones de la Barrick Gold de sobornar a muchos de sus habitantes para que respalden la terquedad de la empresa minera de construir la presa.

La empresa minera ha tratado de persuadir a humildes habitantes de la zona mediante el soborno para que asistan a reuniones donde supuestamente estos estarían de acuerdo con la construcción de la presa de cola cuando eso no es verdad.

Están derrochando el dinero por montón para lograr su objetivo de doblegar la voluntad de un pueblo que se resiste a que la empresa minera de origen canadiense construya la presa, obra que al final resultaría dañina a la salud colectiva al contaminar todo su entorno.

El diputado Román De Jesús representante de la provincia Monte Plata por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ha expresado su oposición a la presa alegando que eso sería la muerte de miles de personas a causa de la contaminación que esta produciría en la zona.

De Jesús, del gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM), reiteró su oposición a las intenciones de Barrick Pueblo Viejo de verter en ese lugar los residuos contaminantes que quedan como resultado de la extracción minera.

El legislador ha responsabilizado a la gobernadora Rafaela Javier de supuestamente utilizar el nombre del presidente de la República, Luis Abinader, de manera inconsulta alegando que el mandatario está de acuerdo con la construcción de la presa.

POR LUIS D. SANTAMARIA

