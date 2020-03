Barco hospital USNS Comfort enviado a NY no atenderá contagiados por coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El barco hospital de la Marina de Estados Unidos (US Navy) y que arribó este lunes al puerto de Nueva York, no se utilizara a tratar contagiados por coronavirus, sino para tratar a pacientes con otras afecciones, para ayudar a despejar los congestionados espacios en los centros asistenciales de la ciudad, donde ya no hay cupo para los afectados por el virus.

Las labores médicas del personal en el barco, estaban previstas a comenzar la mañana de este martes 31 de marzo 2020.

Es el tercer barco de la fuerza naval de Estados Unidos en llevar ese nombre y fue utilizado para atender a miles de pacientes durante la guerra “La Tormenta del Desierto” en Irak, estacionado en las costas de Kuwat, en Haití, cuando el terremoto de 2010 y en Puerto Rico, durante los estragos del huracán María, además de otros países latinoamericanos y de El Caribe como Costa Rica, Jamaica, Perú, Ecuador, Colombia, El Salvador, Nicaragua y Guatemala.

El Gobierno de Estados Unidos lo tipifica como un barco no militar, sino que está administrado por civiles y pertenece a la categoría “Mercy”.

Se convirtió en hospital después de 25 años con base en la base naval de Baltimore, Maryland, cuando cambió su puerto base a la Estación Naval en Norfolk, Virginia, en marzo de 2013 y desde entonces ha servido en docenas de misiones humanitarias en las que ha participado Estados Unidos, vinculadas a guerras, desastres, fenómenos naturales y ahora, la pandemia del coronavirus.

Entre sus facilidades y equipos médicos cuenta con salas de cuidados intensivos con 80 camas, en salas de recuperación tiene 20 camas, para cuidados intermedios, 280, en maternidad, 120, para cuidados limitados, 500, capacidad de pacientes, 1,000 camas, 12 salas de operaciones, recepción de accidentes, unidades de cuidados intensivos, servicios radiológicos, un laboratorio central y otro satélite.

Asimismo, recepción central estéril, farmacias, almacenes de suministros médicos, unidades de fisioterapia y quemados, servicios dentales, unidad de optometría, con laboratorio de lentes, dentistas, una amplia morgue, lavandería, dos plantas productoras de oxígeno, cuatro plantas de destilación que producen 300, 000 galones de agua potable en total con agua del mar, de los cuales, 250,000 se producen diariamente, rayos X y fotografía médica.

El barco, que era esperado en dos semanas, llegó antes de lo previsto por presiones del gobernador estatal de Nueva York Andrew Cuomo y el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio al presidente Donald Trump para que respondiera a la emergencia de mayor magnitud en la historia del estado y la nación.

Trump, estuvo en la base naval de Norfolk, Virginia, despidiendo la tripulación el personal del barco, donde dijo que representa el más sólido apoyo a Nueva York, un pueblo que ama y por el que siempre estará presente.

Anuncios

Relacionado