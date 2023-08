Barbie: ¿la lucha entre géneros o una oportunidad desaprovechada?

Nunca fui una niña de Barbies, tampoco de videojuegos. Siempre me gustó más jugar al aire libre con los vecinitos de la cuadra. Montar bicicleta, patines, yun, el topao, el escondido, fueron parte neurálgica de mi infancia. Cosas que, lamentablemente, hoy en día ya no están tan presentes en la generación debajo de la mía y las que le siguen.

Tal vez por eso no fui parte de la “Barbiemania” alrededor de la película que recién se estrenó. Ayer fui al cine para ver su mensaje y determinar si mi hermana, de once años, podría ir a verla. De entrada me encontré con una película que no es para niños, hago hincapié en esto ya que los mensajes que transmite son de profundo análisis e introspección, que los niños aún no tienen la capacidad de digerir, ya sea porque no les ha tocado ver esa realidad del mundo o porque, dada su edad, no se le han presentado esas dudas existenciales todavía.

La película inicia exponiendo cómo las niñas solo tenían la opción de jugar a ser madres y la muñeca Barbie vino a revolucionar el mundo, mostrándonos todo lo que éramos capaces de lograr. Es cierto, coincido en que todas podemos ser todo lo que podamos soñar y trabajar con empeño en alcanzar. No solo madres o amas de casa a la disposición de un hombre que traza las pautas del mundo en el que existimos. Podemos vivir, crecer, soñar, hacer. Nuestro valor se centra en lo que nos hace únicas, lo que podemos aportar en una mesa, escenario o desde cualquier lugar en el que estemos.

Sin embargo, la película entra en el terrero de la lucha entre géneros, en cómo en un mundo liderado por las mujeres, los hombres solo funcionan si una mujer posa su atención en ellos, que compiten entre ellos por una mirada o saludo de Barbie porque eso es lo que le da razón a su existencia. Entiendo la dramatización para mostrar el mundo “al revés”, haciendo el símil de cómo las mujeres, en el curso de la historia, han sido vistas como justo eso: accesorios. Al final, el clip brevemente lleva a Ken a entender que su valor está en él, no en él y Barbie, o solo en esta última. Pero este abordaje me dejó pensando.

Me quedé con la expectativa de que la película aprovechara la oportunidad para reconocer el camino que hemos recorrido, el que falta por recorrer, mostrar cómo la Barbie ha contribuido a que viéramos todo lo que podemos ser, y cómo eso ha impactado el rol de la mujer en el mundo real, así como en Barbieland.

No quisiera dar lugar a la malinterpretación, yo creo firmemente en que las mujeres somos todo lo que nos planteemos, que deben existir espacios donde podamos crecer, personal y profesionalmente, que debemos trabajar porque se reconozca nuestro valor, así como dar participación a otras mujeres siempre, sin excusas. No me imagino un mundo donde mi existencia se limite a la voluntad de los hombres. Asimismo, tampoco me pienso en uno donde el hombre solo exista si se le mira, es mucho peso con el que cargar. Las mujeres y los hombres, entre sí, son compañías, no complementos, porque no estamos incompletos.

Sé, valoro y reconozco lo que ha costado para la mujer llegar donde estamos; los esfuerzos, sacrificios, libertades y el tiempo que ha implicado que hoy yo pueda dar mi opinión y ser voz para otras voces. Lo que entiendo es que eso no va en detrimento de la propia existencia del hombre. Creo en la equidad, no en la supremacía de un género sobre otro, en mi propia valía y en la de ellos, en saber que así como nuestros dones son increíblemente buenos, los de ellos también.

El hecho de que las mujeres alcancemos plazas de liderazgo, podamos contribuir a la toma de decisión, o tomarla nosotras mismas, no es excluyente de que el hombre también lo sea. Ambos debemos coexistir en armonía, sin pugnas innecesarias que se generan por la retención de poder desde la inseguridad misma, la cual no conoce de géneros. Estas son las cosas que debemos enseñar para avanzar como sociedad, no es asunto de luchas que deriven en una supremacía de género, sino de equidad.

Dayana Crespo

