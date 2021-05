Bárbara, “ThePurpleWomanFX”, emprendedora que triunfa poniendo el mundo de las finanzas al alcance de todos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La joven emprendedora Bárbara Moreno, mejor conocida en redes sociales como @thepurplewomanfx, se destaca en el impresionante mundo de los negocios, mercados bursátiles y el denominado Forex, capacitando a quienes estén interesados en expandir sus conocimientos en este tema.

Su grupo de estudiantes incluye a participantes dominicanos, de los que afirma, han demostrado su capacidad y compromiso en este campo. “Son personas perseverantes, trabajadores y sobre todo positivas y optimistas a la hora de cualquier obstáculo, se levantan rápido y ven sus pérdidas como aprendizajes para no repetirlos”, asegura Moreno.

“La mujer púrpura Forex”, quien comparte estrategias y enseñanzas para adentrarse en este complejo mercado económico mundial, demuestra más que resiliencia, y que a la hora de triunfar, las mujeres están dispuestas a vencer todo obstáculo.

Basándose en enseñanzas que comparte a través de su academia, “thepurpleacademyfx”, está intrépida emprendedora, ha incursionado desde hace algún tiempo en este espacio, al que anteriormente muy pocas mujeres tenían la posibilidad de llegar. Hoy día, Bárbara, ofrece clases a través de su academia para edificar a quienes están interesados en introducirse en el amplio mundo del Forex, un mercado de divisas diferente que nació en 1971.

Cómo llega “La Mujer Púrpura” al Forex

“Nací y crecí en mi Venezuela adorada. Desde pequeña siempre tuve sueños grandes, tan grandes que poco a poco me fueron transformando en una mujer de convicciones fuertes y metas claras. A muy temprana edad emigre de mi país a Estados Unidos, dejando todo lo que conocía atrás, mi familia, mi casa, mis amigos, para avanzar con mis sueños”, refiere The Purple Woman FX, (La Mujer Púrpura.).

Indica que previo su llegada al mundo de la compra y venta de instrumentos financieros, (trading), le tocó como a todos los inmigrantes, “trabajar muy duro en este país en diferentes áreas profesionales.” Bárbara, “la mujer púrpura”, enfatiza en que esto fue producto de su fortaleza y ganas de superación, rodeándote de personas que tenían mentalidades similares a las de ella.

“Recuerdo que durante ese entonces me interesaban mucho las criptomonedas y lo relacionado al trading, las veía como medio para alcanzar estándares de vida que me propuse, lo cual en un trabajo regular jamás me ofrecería.”

“Es así con ese interés que conocí una persona que se convirtió en mi amigo, el cual ya tenía un par de años invirtiendo en ese mercado. Pero no fue hasta una tarde charlando con él en un café donde conocería una de las cosas que más me apasionaba y cambiaría mi vida por completo, el mercado de Forex”, según destaca Bárbara, al abordar sobre su incursión en este eje de la economía.

A partir de entonces, la aguerrida y valiente, “mujer púrpura”, se enfrascó en búsqueda de lecturas y aprendizaje sobre el tema. “Mientras más leía, más me apasionaba”, narra Bárbara.

“Esto se convirtió en mí más que en un trabajo en una forma de vida, que representaría una puerta de oportunidades infinitas de crecimiento y ayuda para otros.”

Forex, también conocido como divisas, FX o trading de divisas, es un mercado mundial descentralizado de todas las divisas que se operan en todo el mundo. Este mercado es el más grande y líquido del mundo, con un volumen diario de operaciones que supera los 5 billones de dólares.

Al respecto dice que “el Forex no solo me ha dado satisfacciones materiales, sino que gracias a él aprendí a conocerme, a mirarme de frente, reconocer mis miedos y así poder renunciar a todo lo que no quería ser y darle paso a una nueva versión mejorada de mí misma, ya que con una mentalidad clara y sincronizada con mi trading, logre desarrollar una manera simple y efectiva de ver los movimientos del mercado y estoy muy entusiasmada de por fin poder compartirla con ustedes”, sostiene esta emprendedora digna de admiración.

Bárbara dedica su tiempo a la enseñanza sobre Forex, a través de su academia https://www.thepurpleacademyfx.com/ y pueden seguirla en su instagram https://www.instagram.com/thepurplewomanfx/

¿Tienes lo que se necesita para estar en el mundo del trading? Descarga Tu Ebook Gratuito Para Descubrir La Respuesta https://www.thepurpleacademyfx.com/ebook