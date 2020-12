Bárbara Plaza: “Trabajar con Ingrid Gómez y Gabi Desangles ha sido una bendición”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La comunicadora venezolana radicada en República Dominicana, Bárbara Plaza, catalogó como una bendición poder trabajar con las talentosas y también comunicadores Ingrid Gómez y Gabi Desangles en el programa “Mujeres al Borde Radio”.

Durante una entrevista en el programa Tendencia de Hoy, que se transmite por la plataforma digital de El Nuevo Diario TV, expresó que han tenido buena química de trabajo lo que ha ayudado a que haya una buena compenetración de equipo.

Detalló que, en principio, solo iba a trabajar algunos días a la semana en el programa, cuando “de repente” Ingrid Gómez le solicitó trabajar todos los días tas a la salida de Diana Filpo.

“Cuando Ingrid me dijo que si me atrevía a trabajar todos los días no dudé en decir sí y atreverme a entrar a este reto”, sostuvo la comunicadora.

Agregó además, que “trabajar con estas mujeres tan profesionales y empáticas ha sido todas una maravilla”.

El programa Mujeres al Borde Radio renovó en agosto su propuesta radial tras cinco años y medio en el aire a través de la emisora Estrella 90.5 FM.

En su nuevo ciclo, el programa se despidió de la locutora Diana Filpo y dio la bienvenida a la comunicadora Bárbara Plaza como nuevo talento, quien está conduciendo el espacio junto a la comunicadora y productora del espacio Ingrid Gómez y Gabi Desangles.

Ver video a partir del minuto 31:14