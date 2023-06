Barahona: Renuncia Oneida Feliz del PLD; era secretaria de organizaciones campesinas PLD

EL NUEVO DIARIO, BARAHONA.- Tras 11 años de militancia en las filas del Partido de la Liberación (PLD), y ocupando la Secretaría Organizaciones Campesinas de esa formación, Oneida Féliz, presentó hoy su renuncia irrevocable, convencida de que su tiempo concluyó en el partido opositor.

La misiva fue enviada al secretario general del PLD, Charles Mariotti Tapia, la dirigente política también dimite a la membresía del Comité Central (CC). Agradeció la confianza que depositaron en ella en cada una de las funciones partidarias que desempeñó durante los últimos 11 años de carrera peledeísta.

Detalló que dentro del PLD entregó lo mejor de sí, no solo en los triunfos obtenidos durante esos años, sino a la solución de las problemáticas de las comunidades y con ello contribuyó a mejorar la gestión de gobierno.

Destacó que entregó sus mayores y más sinceros esfuerzos en cada uno de los procesos de fortalecimiento del partido, logrando resultados significativos en la provincia Barahona.

Barahona, Rep. Dom. 30 de mayo, 2023

Señor

Charles Mariotti Tapia

Secretario General

Partido de la Liberación Dominicana (PLD) SU DESPACHO

Señor Secretario General:

En el pasado mes de diciembre y por razones que no es necesario mencionar en este momento, decidí apartarme de la vida partidaria del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), convencida de que durante los más de once (11) años de militancia en el PLD entregué lo mejor de mí para, no solo aportar a los triunfos obtenidos durante esos años, sino acompañar desde el territorio la solución a problemáticas de las comunidades y con ello contribuir a mejorar la gestión de gobierno; además de entregar mi mayor y más sincero esfuerzo en cada proceso de fortalecimiento del partido, logrando resultados significativos en la Provincia Barahona.

Hoy agradecida por el apoyo de dirigentes altos, medios y de base, he decidido FORMALIZAR MI RENUNCIA a la militancia que ostento en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y con ello a la Membresía en el Comité Central y a la Titularidad de la Secretaria de Organizaciones Campesinas, no sin antes reiterar mi ETERNO AGRADECIMIENTO a quienes conociéndo o no mi trayectoria de trabajo decidieron de alguna manera apoyar el mismo; en especial a JUAN DE LOS SANTOS (Ausente), RAFAEL MENDEZ RISK, GONZALO CASTILLO, PEDRO PEÑA RUBIO, RAFAEL HIDALGO y FRANCISCO DOMINGUEZ BRITO, entre otros dirigentes-amigos.

En la vida como en la política reconocer y respetar el valor de las personas es fundamental para triunfar. “No son los partidos políticos quienes hacen a las personas…Son las personas quienes hacen a los partidos políticos”, por lo que estas deberían ser el bien más preciado de los mismos.

