Baquero y Villalona a semifinal de dobles de la Copa Flamenco

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los dominicanos Daniel Baquero y Maikel Villalona aseguraron el pase a la semifinal de la Copa Flamenco j5 Santo Domingo, donde toman parte jugadores de más de 20 países en el Parque del Este.

Baquero [2] y Villalona vencieron este miércoles a la dupla de los canadienses Alexandre Bergeron y Norbert Cernat, por 6-0 6-2.

Alberto Puello y Michael Major Jr. [3], de Bahamas también avanzaron, tras vencer por 6-4 7-6(9) a los estadounidenses Alexander Di Staulo y Matthew Zeifman.

El criollo Adrián Castillo y Mario Arce Fernández, de España, vencieron al dúo de los también dominicanos Jossting Cruz y Giancarlo Rosario por 7-6(0) 6-3.

En sencillos también avanzó a cuartos de final el favorito Daniel Baquero, quien dispuso sobre Michael Major, de Bahamas por 6-1 6-0.

María Gell, tercera favorita consiguió su pase a semifinal tras vencer a la de Italia Sofia Carpo [5], por 6-4 6-3.

A partir de las 9:30 de la mañana juegan los dominicanos Daniel Baquero vs. Adryan Ballestero (FRA). Y María Gell contra la favorita del torneo, Ameia Sorey (USA).

En dobles, no antes de las 9:30 Adrián Castillo y el español Mario Arce Fernández chocan contra Cristian Sánchez, de Colombia e Isaac Yang Lay, de Perú.

No antes de las 10:30 de la mañana, Baquero y Villalona buscan su pase a la final contra el criollo Alberto Puello, tercer favorito y Michael Major Jr., de Bahamas.

María Gell y Daria Stefania Malaescu (ROU), vs. Thea Donarski (CAN) y Milya Landriault (CAN).

Los campeones de la Copa Flamenco U18 de sencillos sumarán 30 puntos para el ranking junior de la Federación Internacional de Tenis (ITF), mientras que los de dobles se llevarán 25 tantos.

La Copa Flamenco es el segundo torneo J5 que se juega en el Parque del Este.

El torneo está bajo la supervisión del cubano Abel Álvarez por parte de la ITF; Sergio Tobal, vicepresidente de Fedotenis, está a cargo de la dirección general.

El evento tiene el patrocinio del Ministerio de Turismo, Grupo Viamar, Creso, Ekatex, El Nuevo Diario, Transporte Sheila, Plásticos Vinals, Avena Americana y Aceite Mazola.

