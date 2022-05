Bañuelos cumple su sueño en los Yankees

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Cuando Manny Bañuelos sea llamado a lanzar con los Yankees, se estará cumpliendo el sueño que desde niño el lanzador mexicano imaginó un día. El pasado miércoles, Manny fue llamado al equipo grande desde las ligas menores, pero lo que algunos no saben es que pocos peloteros han tenido que luchar tanto por conseguir una meta con Bañuelos la de vestir el uniforme más afamado del beisbol.

Recientemente pude conversar con el lanzador azteca y nos contó en detalles como recibió la noticia:

“Cuando terminó el juego yo estaba pensando en qué iba a comer, pero me llamó el entrenador de pitcheo a su oficina y el corazón me latió muy fuerte. Yo sabía que era algo bueno y cuando entré me esperaba el manager, que me dijo: ‘Empaca que te subieron’. No te lo niego, mis ojos se llenaron de lágrimas porque fue un recorrido muy rápido en mi mente de todo lo que he pasado”.

El 30 de marzo de 2008, Manny Bañuelos realizaba la primera parte de su gran sueño, firmar con los Yankees de Nueva York. A pesar de tener muy buenos rendimientos en todas las temporadas en las menores, el lanzador mexicano no recibió el llamado y el 1ero de enero del 2015, fue cambiado a los Bravos de Atlanta por los lanzadores David Carpenter y Chasen Shreve.

“Cuando firmé en 2008 las expectativas no fueron las esperadas y ahora volver luego de siete años es un orgullo. Me lo propuse y lo logré”.

Con los Bravos lograría su debut en Grandes Ligas, pero las cosas no fueron como esperaba y en 2016 fue dejado en libertad. Angelinos y Dodgers lo firmaron también pero no logró llegar a la gran carpa con ninguno de los dos. Luego en el 2019, vería otro poco de acción en Las Mayores con los Medias Blancas de Chicago, aunque tampoco le fue bien.

“Al principio de mi carrera me frenaron las lesiones. No fue nada fácil adaptarme a cada año un nuevo equipo y nuevos compañeros”.

Durante el 2020, año impactado por la pandemia, Bañuelos decidió darle un giro a su carrera y se fue a jugar en el beisbol chino con el equipo Guardianes de Fubón. En esas tierras orientales, Manny, a pesar de los obstáculos, le aseguraba a su esposa que el “estaba a nivel de Grandes Ligas”

“Es un orgullo para mí. Es un sueño. Desde jovencito era fanático de los Yankees”.

Después de una larga carrera en las menores, otra bien popular en ambas ligas de beisbol mexicano y hasta en el beisbol chino, el zurdo pudiera ahora tener un segundo aire en el beisbol de Grandes Ligas. Está en ese brazo izquierdo de Manny Bañuelos su destino; las ganas están ahí y la decisión de nunca rendirse todavía más.

“Nunca es tarde cuando uno tiene un sueño por lograr, hay que perseverar. Hagan lo imposible y no se pongan un tiempo porque lo importante es no parar hasta tenerlo”.

