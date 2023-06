Bansahefa alcanza máxima puntuación en evaluación Laboratorio Nacional de Salud Pública

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Banco de Sangre y Hemoderivados de las Fuerzas Armadas (Bansahefa), alcanzó la máxima puntuación de un 100 %, según el programa de evaluación externa de calidad (PEEC), relacionado con la prueba del virus HIV, del Laboratorio Nacional de Salud Pública Dr. Fernando A. Defilló.

Según destaca este miércoles un comunicado, este programa que mide la calidad de los servicios de laboratorios a nivel nacional, tiene como objetivo evaluar muestras ciegas, los equipos, reactivos y las competencias técnicas del profesional, que compara por métodos específicos pruebas de HIV.

El reporte 2023-01, contempla que Bansahefa, obtuvo la calificación más alta por cumplir con las normas de bioseguridad, así como por el buen manejo y confiabilidad de los hemocomponentes que se recopilan en esta dependencia militar.

El citado banco está habilitada por el Ministerio de Salud Pública y cumple con todos los requerimientos mínimos, para ser un banco de sangre de mediana complejidad, y se prepara para obtener la acreditación internacional AABB (Association for the Advancement of Blood & Biotherapies, por su siglas en inglés).

Además de brindar servicios de sangre y sus hemocompontes, que garantizan la seguridad de la transfusión sanguínea, Bansahefa cuenta con tres (3) unidades móviles para donación extramural, una ambulancia y un equipo de profesionales capacitados en el área.

El Banco de Sangre de Sangre de las FF.AA es un proyecto desarrollado por el Ministerio de Defensa (MIDE) a través de la Asociación Dominicana de Esposas de Oficiales de las Fuerzas Armadas (Adeofa), que preside la señora Wendy Santos de Díaz.

Bansahefa fue inaugurado el pasado 8 de junio del 2022, con el objetivo de beneficiar a los soldados activos y retirados de los cuerpos castrenses y sus familiares directos

Relacionado