Bank of America, otro importante reconocimiento a RD

Desde la crisis global generada por la pandemia de coronavirus y la guerra en Europa Oriental (que en este mes cumple ya 7 meses), el planeta es azotado por vientos de inflación y recesión económica. En algunos países, esos factores han devenido incluso en inestabilidad política y social.

En medio de ese panorama tan adverso, República Dominicana es elogiada por organismos multilaterales y por otros países, como reconocimiento a la superior y robusta administración dada a la pandemia y a la inflación y recesión globales.

El más reciente reconocimiento al buen manejo de RD, cuyos procesos lidera con esmerado celo y entrega el presidente Luis Abinader, llegó la pasada semana pasada la buena nueva del Bank of America, documentando que la recuperación económica de la República Dominicana se ha producido “más rápido de lo esperado” y agregando que se mantiene el optimismo sobre el curso económico que lleva el país pese a la crisis.

Bank of America es uno de los cuatro grandes bancos de Estados Unidos, junto con Citigroup, JPMorgan, Chace y Wells Fargo, y es el segundo mayor holding bancario en los Estados Unidos por activos, según Wikipedia. A partir de 2010, es la quinta compañía más grande de Estados Unidos por ingresos totales, y la tercera no petrolera (después de Walt-Mart y General Electric). En 2010, la revista Forbes enlistó a Bank of America como la tercera empresa más grande del mundo. Esta fuente establece que “Con la adquisición de Merril Lynch en 2008 hizo a Bank of America la mayor empresa de gestión de riqueza del mundo y juega un rol importante en el mercado de la banca de inversión”.

Por su eficiente administración frente a las crisis República Dominicana y sus autoridades habían recibido reconocimientos de la Organización Mundial de la Salud que invitó al presidente Abinader a exponer al mundo, desde su sede en Suiza, 22 de mayo de este año, la fecunda experiencia de las buenas prácticas de RD frente al Coronavirus.

La estupenda recuperación y reactivación económica de RD ha recibido reconocimientos de la Comisión Económica para Latinoamérica de la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Turismo, y otras entidades internacionales, como lo han hecho prestigiosas entidades nacionales.

Sobre el tema corre la conocida anécdota en que usando su retórica basada en la posverdad* el expresidente Leonel Fernández intentó montar la estrategia propagandística de que las autoridades nacionales no habían tenido capacidad para administrar la crisis pandémica y bélica. Se le respondió que debía debatirlo con esos organismos internacionales y sus testimonios elogiosos del desempeño del país, a los cuales se une ahora Bank of America.

