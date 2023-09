Mas que bandas criminales que son las que se ven y las que terminan con la vida de muchas personas en el vecino país de Haití, que imponen el caos y que ahora se dice que penetran al país y se relacionan con múltiples asesinatos de dominicanos, más que hablar de esas bandas asesinas, me gustaría enfocar el tema de las Bandas mercenarias, políticas y traidoras, pues estas están en ambas partes de la isla.

Ojalá que el problema dominico haitiano fuera un tema nacionalista, es decir, que tanto los dominicanos como los haitianos estén animados de no permitir la intromisión foránea en asuntos domésticos y en asegurarse que sus decisiones benefician a la mayoría de sus conciudadanos.

Ojalá no existieran mentes mercenarias detrás de las bandas políticas y criminales que financian el desorden tanto en Haití como en la República Dominicana, porque definitivamente lo que vemos en el patio, es un asomo de anarquía por la inexistencia institucional y el irrespeto merecido que tienen la mayoría de ellas por parte de la ciudadanía.

Créanme que cada día más comparto ese pensamiento de Platón que sugiere que: en política no hay nada fortuito, pues todo forma parte de un plan, de una estrategia.

Esa pérdida del respeto por no merecimiento institucional no es fortuito. Y esto que planteo no es teoría conspirativa, porque la conspiración de este lado de la isla existe desde la fundación de la república.

Los intereses oscuros que dirigen y orquestan la trama para convertir a la República Dominicana en un estado fallido, no se detiene y en vista de que el Todopoderoso no cesa de proteger a un país que le pertenece, los bandidos de la política y los mercenarios que les financian, no deponen sus aspiraciones y siguen adorando al dios baco, a mamón y a mercurio, dioses todos de la maldad, el engaño y el latrocinio.

Baco, porque necesitamos a un pueblo adormecido, incapaz de tener juicio crítico y reaccionar en masa para destruir todo vestigio de traición, e imponer con solidez el espíritu trinitario pisoteado siempre por nuestros gobernantes.

Hoy callan las voces, las mismas que se alzaban gloriosas en marcha verde o celebraciones seudo espirituales como la batalla de la fe. Y callan a pesar del desastre que conduce este barco al a deriva en este cuatrienio y que intenta entregar la soberanía nacional de manera descarada.

Parece, que las anteojeras de la comunicación estratégica, les da la columna perfecta para adherir su fe a cantos de sirena, cuando los ojos de millones se humedecen por los abusos, el terror y el hambre y una criminalidad que es ya indetenible.

Ya no se escuchan los sonidos de trompeta de aquellos que lucían ser atalayas de la verdad y de la justicia social, pues en este gobierno, misteriosamente: o han sido jubilados, o nombrados, o han anunciado un retiro inesperado.

Necesitamos este pueblo borracho, pues los que tienen juicio crítico no podrán utilizarlo sanamente, mientras viajan ayudados por el alcohol, la jooka, y otras drogas peores, como lo es el poder que hace que la gente se sienta endiosada y que está por encima del bien y del mal.

Tenemos varias generaciones castradas y traicionadas por estas bandas mercenarias tanto aquí como allá. Pero mientras le echamos más leña al fuego, nos gozamos, pues sabemos que tenemos un bunker o alguna isla privada donde refugiarnos o tenemos nuestros recursos mal habidos en paraísos fiscales.

Estas líneas no persiguen sumarse a una teoría conspirativa y tampoco aferrarnos al inequívoco pensamiento globalista: que destruye sin reservas las fronteras, excepto aquellas que son necesarias para que no se vean sus capitales y riquezas mal habidas.

Nuestro país, es objeto de un ataque feroz, incentivado por entidades supranacionales, porque “somos el país que más crece y la capacidad de endeudamiento del país es enorme, porque tenemos petróleo, gas, y hasta criptonita”.

Mientras la burbuja se manipula “con el mago de oz a la cabeza”, y se justifica el endeudamiento indetenible, para seguir haciendo crecer las arcas mercenarias y crear nuevos bandidos en el poder.

La deuda de República Dominicana es ya impagable, el déficit fiscal y cuasi fiscal es enorme, pero nada justifica, intentar que el pueblo dominicano orine en una bacinilla de oro, cuando no tiene calidad de vida, ni ahorros ni garantías de una jubilación, porque hasta eso se ha tocado en este gobierno del cambio.

De qué sirve tener un lindo ruiseñor siempre enjaulado en una jaula de oro, cuando no puede volar ni cantar con alegría. Así está el pueblo dominicano, amarrado, enjaulado, viviendo en una jaula que solo proyecta el brillo del oro, para enriquecer una mafia insaciable pero que no reditúa calidad de vida a sus verdaderos propietarios.

La factura fronteriza es la preferida por los chacales, los que nos hacen cada vez más endeudar (BM, FMI, ONU,CLUB DE PARIS, CEPAL y otros) en contubernio con funcionarios y legisladores que aprueban cada vez, mas y mas préstamos.

Y como no podemos pagar, y como hay que mantener la imagen de un gobierno que ejerce el liderazgo en materia de la defensa de la soberanía nacional, a pesar de haberse declarado incondicional con la ONU, entonces mientras se implementa la traición en el rio masacre y en las mismas filas del ejército nacional, pues ya se han denunciado haitianos enlistados, y por otro lado se incrementan las provocaciones con asesinatos de dominicanos por manos haitianas y otras diabluras mas, mientras tanto, hacemos un bulto, hacemos movimientos estratégicos designando nuevos funcionarios en materia fronteriza y enviamos tropas y damos una cobertura especial a esta novela.

Las bandas mercenarias y políticas traidoras son las que definen la parte táctica de las provocaciones y el desorden, que comenzó y se profundizo en Haití y que luce ser, se aspira iniciar de este lado de la isla.

Hemos jugado con fuego y créanme nos vamos a quemar. Ya les conté en otro escrito, que cuando fuimos candidato para las elecciones del 2016, como oficiales superiores del ejercito ya en el 2016 antes de las presidenciales, compartiendo de manera informal, se involucraron en una discusión política y no tuvieron reparos en decir: no hay nada que hacer para detener la fusión con Haití.

La línea recibida, ampliaban los oficiales de alto rango, es no intervenir y dejar hacer, dejar pasar. Y poco a poco la fusión será un hecho.

Y esto es lo que hemos podido constatar. Todo el cuento nacionalista, ha sido solo eso, un cuento nacionalista. Si hasta los que lideraban esta historia, tienen ya lo que va de gobierno, siendo colaboradores cercanos de una gestión que se auto denominó incondicional con la ONU ya en septiembre del 2020, un mes después de la toma de posesión.

Recuerdo que en el 2018 tuvimos una serie de entrevistas a personalidades en un programa de Tv, programa que conducíamos y producíamos. Me viene a la memoria aquel momento cuando al entrevistar a un dirigente importante del PRM que aún no era gobierno y le comentaba a ese dirigente en OFF sobre el tema haitiano y las parturientas y los hospitales. Y esa persona me decía: en el PRM no lo vemos así, porque somos Internacionalistas.

Es el mismo enfoque del Foro de Sao Paulo que viene con concepciones de la no existencia de Dios, ni de fronteras y ahí coinciden plenamente con el pensamiento globalista y mercenario.

Ese internacionalismo es mucho más que no fronteras, es también un pensamiento político amoral, pues todos estos temas de ideología de género, inexistencia de valores bíblicos y del pensamiento griego diseminado en occidente, son aupados en nombre del dios inclusión, sin importar el daño a la niñez y a la familia. Vamos rumbo a la creación de una nueva Sodoma.

Pero no solo pertenecen al foro de Sao Paulo el PRM, sino también otros partidos políticos cuyos dirigentes (pues para mi líderes para el bien no son), todo el mundo conoce. Le invito a que busque en el internet sobre los partidos políticos dominicanos y el foro de Sao Paulo. Esa tarea es suya.

Si vemos el escenario político actual, la República Dominicana, no importa el camino que tome, pues los presidenciables pertenecen a la misma especie de camada, tienen los mismos alicientes de destrucción del patrimonio nacional y se aferran a pensamientos globalistas e internacionalistas que nada tienen que ver con la familia dominicana.

La historia del país no solo debe escribirse apegados a lo material, “a que si un hijo de Alibaba construyo o no”, o responder la pregunta ¿qué obras dejó?, o pensar como algunos: al menos este es como la cotorra roba pero boronea.

Es una lástima que nuestro país no goce realmente de una democracia y no creo en aquel postulado que vi recientemente, “camino a la democracia”. Ya esta bueno de seguir insistiendo para echar agua al vino, de que tenemos una democracia incipiente. Ya esta bueno de seguir buscándole bajaderos a un sistema de partidos podrido y disfuncional.

Es la misma mafia aquí y allá. Por eso vemos hoy en día a un ex presidente de los Estados Unidos acusado de más de 20 delitos y siendo procesado por la justicia.

Por eso vemos a tantos presidentes latinoamericanos huyendo de la justicia por ser mafiosos, ladrones y traidores. Es la misma historia de aquí, nada diferente. Bueno, tal vez en aquellos pueblos su gente ha despertado o los niveles de retaliación y colesterol son más agresivos, pues al final, los nuevos bandidos que gobiernen caigan en los mismos delitos.

Nuestros pueblos en Latinoamérica, han sido brutalmente burlados, por demonios que les han gobernado y la República Dominicana no escapa de esta triste realidad. Por eso dijimos hace poco que Satanás cobra en palacio.

Las bandas criminales que vemos en Haití, son la punta de lanza de las bandas más peligrosas que son: las bandas mercenarias, políticas y traidoras. Que son las mismas bandas que operan en la República Dominicana.

Utilizar la política para infundir en la gente noble que quedan muchas en nuestro país, infundir emociones de defensa, desde el punto de vista histórico está bien, pero utilizarlo para hacer política y proyectar la imagen de benefactor de la patria, cuando en el fondo somos la cabeza de esa cúpula mercenaria, política y traidora, llora ante los ojos de Dios.

Ojala que nuestro país despierte de este sueño inducido por la droga peor que diariamente consume, y es la manipulación de la comunicación estratégica, que les mantiene adormecidos y que les impide quitarse las anteojeras y ver con claridad en engaño en que vivimos.

Dios es fiel y la República Dominicana tiene un ayudador fiel: El Todopoderoso.

Por Julián Padilla