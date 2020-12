Banco Popular regala conciertos navideños virtuales a los dominicanos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Como regalo de Navidad a la familia dominicana, el Banco Popular Dominicano anunció una serie de conciertos internacionales y nacionales con reconocidas piezas del cancionero tradicional navideño, que se transmitirán en plataformas digitales de manera gratuita para el público, los días 12, 13 y 19 de diciembre.

Los interesados podrán seguir todos los conciertos desde el canal de Youtube del Banco Popular (www.youtube.com/popularenlinea) y desde la página web de la organización financiera (www.popularenlinea.com), pudiendo agregar cada uno de ellos a sus respectivos calendarios.

“Navidad en la Villa”, con Axiom Brass y la Fundación de la Villa de Santo Domingo

Para inaugurar esta época navideña, los amantes de la música podrán asistir en primer lugar al bello concierto “Navidad en la Villa”, el 12 de diciembre, a las 6:30 de la tarde, transmitido en vivo desde Chicago, Estados Unidos.

Este evento musical está recomendado para toda la familia. El quinteto de vientos metales Axiom Brass interpretará conocidísimos temas navideños y villancicos, como “Campana sobre campana”, “Deck the Halls with Boughs of Holly”, “Veinticinco de diciembre, fun, fun, fun”, “A la Nanita Nana, “Mi burrito sabanero” o “Noche de paz”, entre otros.

Axiom Brass está considerado como un conjunto de “embajadores excepcionales de la música clásica” e “innovadores”, creando experiencias multimedia cautivadoras y de inmersión, que van más allá de los límites tradicionales de una sala de conciertos.

Este espectáculo forma parte del programa de eventos musicales “El Mundo en Casa”, organizado por la Fundación de la Villa de Santo Domingo y auspiciados por el Banco Popular.

“Hola, Navidad”, con Samuel Esteban y Daniel Oriza

Al día siguiente, domingo 13 de diciembre, a las 3:00 de la tarde, la familia dominicana podrá disfrutar también de nuevos temas emblemáticos de estas fiestas en el concierto “Hola, Navidad”, el cual se transmitirá también en vivo, pero en esta ocasión desde Madrid, y contará con las interpretaciones del cantante lírico dominicano Samuel Esteban y el pianista español Daniel Oriza.

Conocidas piezas como “Santa Claus llegó a la ciudad”, “Alegría, alegría”, “Blanca Navidad” o “Mi humilde oración” harán las delicias del público dominicano, que podrá seguir este concierto, auspiciado por el Banco Popular.

Samuel Esteban es cantante, autor, director y productor teatral. Estuvo nominado a los Premios Soberano en 2015 y 2016. Ha ofrecido recitales sobre el cancionero hispanoamericano y ha participado como barítono solista en montajes del Ballet Nacional Dominicano y de la Orquesta Sinfónica Nacional. En 2018, realizó su concierto “Tiempo de Amar” y en 2019 presentó su primer concierto en Madrid, España, titulado “Todo dominicano”.

Por su parte, Daniel Oriza ha realizado trabajos de estudio acompañando con su piano a artistas como: Pastora Soler, Aitana, India Martínez, Malú, Antonio José, David Bisbal, David Bustamante, Lorena Gómez, Vanesa Martín, Cepeda, entre otros. Ha compuesto temas que han logrado discos de oro y números uno en listas musicales.

“Navidad en el Popular”: villancicos y autores dominicanos

Finalmente, el día 19 de diciembre, a las 6:00 de la tarde, el público podrá asistir a la retransmisión de una oferta musical doble, bajo el título “Navidad en el Popular”. Por un lado, un conjunto de villancicos popular interpretados por el Coro del Popular, compuesto por colaboradores de la entidad financiera, bajo la dirección del maestro Henry Cordero.

A continuación, esta retransmisión se completa con el XXII Gran Concierto Altagraciano, auspiciado por el Popular y el Obispado de Higüey.

A cargo de la Orquesta Sinfónica Nacional y la batuta del maestro José Antonio Molina, este evento cultural contó con la participación especial de la soprano dominicana Natalie Peña Comas; el oboísta Dejan Kulenović y el coro de cámara del Ministerio de Cultura Koribe.

El programa musical, ejecutado por más de 70 músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional y 23 instrumentistas invitados, ofreció obras de autores dominicanos como Papa Molina, Luis Rivera, Manuel Sánchez Acosta, Toño Abreu y del propio maestro José Antonio Molina, con piezas como “Obertura Yaya” y “Abril 21″. Asimismo, incluyó una variada muestra de obras magistrales de reconocidos compositores internacionales como Astor Piazzolla, Ennio Morricone, Giacomo Puccini y Pietro Mascagni.