Banco Popular destaca apoyo brindado al turismo durante la pandemia.

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Banco Popular Dominicano, a través de su vicepresidente ejecutivo senior de Negocios Nacionales e Internacionales, Rene Grullón Finet, reiteró su apoyo decidido a la actividad turística en la República Dominicana, que continúa dando importantes signos de recuperación tras los efectos de la pandemia de la COVID-19.

“El turismo es una industria demasiado importante para el país y por esa misma razón también para el Banco Popular. Durante la pandemia se sabe muchas cosas que hemos hecho, le hemos dado todo el apoyo a los empresarios del sector que son principalmente internacionales y yo entiendo que la recuperación del sector va muy bien” manifestó Grullón Finet.

El Banco Popular cuenta con una cartera de financiamiento al sector superior a los RD$51,500 millones, a cifras de marzo pasado, lo cual representa un 15% del total de financiamiento otorgado por la entidad bancaria en su conjunto y una evidencia del compromiso del banco con el desarrollo de esta industria tan importante en el modelo de desarrollo sostenible del país.

El 87% de esta cartera de financiamiento está cubierta con garantías admisibles, que en promedio cubren más de tres veces el riesgo de exposición inherente al otorgamiento del préstamo.

A mayo de este año, el índice de morosidad se encontraba por debajo del 0.01%, una muestra de que el sector y sus deudores hoteleros cuentan con un excelente historial de pago en el Popular y fortaleza suficiente en este momento de reactivación económica.

En tanto, al cierre de 2020, la cartera de financiamiento al turismo del Popular y su casa matriz Grupo Popular, creció en casi RD$17,000 millones, lo que representa alrededor de 35% de incremento. El apoyo financiero otorgado por la organización financiera desde que inició la pandemia ha permitido a los clientes hoteleros del Popular mantener abierto el destino al mundo.

Destaca entusiasmo de empresarios internacionales

“Ya este verano que pensamos que no se iba a salvar totalmente va muy encaminado y los empresarios están muy contentos, no te puedo decir que estamos igual que antes de la pandemia pero si mejor de lo que estábamos esperando, lo cual es el camino que hay que llevar para la recuperación que será durante el año que viene o el de arriba, pero este es un sector muy noble, el ser humano tiene que viajar, no importa lo que pase, nunca pasa mucho tiempo sin hacerlo, y por eso yo creo que tenemos la garantía de que el turismo se va a recuperar”, sostuvo el vicepresidente senior de negocios nacionales e internacionales del Banco Popular al ser entrevistado por el periodista Moisés González del periódico digital Despertar Nacional,

Resaltó el estudio presentado por el Banco Popular y Asonahores titulado: Turismo Dominicano, una Década de Aportes, 2009-2019 que establece que, en la República Dominicana, 8 de cada 10 dólares ingresados por concepto de turismo permanecen en el país y el 60% de todas las ganancias se ha reinvertido.

Durante el periodo de estudio, la entrada acumulada de divisas generada por el gasto de viajeros más la inversión en turismo alcanzaron los US$68,217 millones, de los cuales permanecen en el país el 82%, tomando en cuenta las salidas por importaciones, publicidad exterior y rentabilidad de la inversión.

La inversión extranjera acumulada del sector superó los US$5,207 millones, representando el 20% del total de la inversión extranjera directa en el país durante los diez años que cubre la investigación y un 30% para el último quinquenio.

Este masivo ingreso de recursos en la economía dominicana se explica porque la llegada de visitantes durante la década supero los 65 millones, 7.5 millones en 2019, con un gasto total de US$63,000 millones. Esto representa un incremento de 68% en el período. En tanto, sólo la actividad de cruceros aumentó un 121%, mientras que las llegadas aéreas fueron el doble de las observadas en el resto del caribe.

El incremento en el flujo de visitantes impulsó un aumento de 16,372 habitaciones durante la última década, que alcanzaron 82,221 en el 2019. Al mismo tiempo, la ocupación hotelera aumentó más de 11 puntos, al pasar de 66% en 2009 a 77.5% en 2018, previo a la crisis mediática.

Banco Popular será copatrocinador de FITUR 2022

Manifestó que el hecho de que República Dominicana sea país anfitrión en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2022) es una muestra fehaciente de “la importancia que tenemos nosotros y el interés que tiene toda España y los empresarios españoles con seguir apoyando este país”.

“Nosotros en Fitur anterior anunciamos que vamos hacer con patrocinadores con el Banco de Reservas de muchos de los eventos que van a suceder en FITUR y estamos muy honrados de poder ser parte importante de ese apoyo, al ministerio, a Asonahores, a Inverhotel y a todas las asociaciones que apoyan el sector”, manifestó René Grullón.

Relacionado