Banco de Reservas en NY: Una necesidad satisfecha

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- Gracias Señor presidente por escuchar el clamor de una comunidad que pedía a grito una sucursal bancaria dominicana en esta ciudad. Lo que usted hizo por nosotros tendrá su recompensa”.

Señor presidente agradeceremos que haya pensado en nosotros. Los procesos que sí podrán realizarse en la oficina de Nueva York son: tramitar aperturas de cuentas de ahorro en dólares y en pesos y la tramitación para la solicitud de préstamos hipotecarios.

Dentro del listado de las transacciones que no estarán disponibles están el área de caja, los cajeros automáticos, no se realizarán remesas, no se recibirá efectivo, ni cheque, ni depósitos, ni retiros, ni pagos con esto avanzamos. Nos sentimos más que agradecidos con tener estos servicios aquí.

Esta manifestación de respeto, cariño y solidaridad con los hombres y mujeres trabajadores que días tras días se levantan ha enaltecer el nombre de la República Dominicana. Gracias ser Presidente, usted pasó de los aplausos a los hechos tangibles.

La profesionalidad, la vocación de servicio de quien dirige la institución nos hace sentir parte de esta nueva iniciativa en el exterior, que este crecimiento se pueda expandir hacia otros Estado de la Unión Americana. Gracias, Sr. Presidente. Gracias Samuel Pereyra por ser visionario.