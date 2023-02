Banco de Alimentos República Dominicana y ADM inician un acuerdo de cooperación

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Banco de Alimentos de República Dominicana y la empresa Archer Daniels Midland (ADM), empresa líder en nutrición animal y humana a nivel global, suscribieron un acuerdo de cooperación de cara a la erradicación de la pobreza y de llevar el hambre a cero en el país. A través de este convenio, ADM aportará los recursos necesarios para la adquisición de un sistema de refrigeración y congelado que le permitirá al Banco aumentar de manera exponencial su capacidad de manejar y distribuir productos lácteos, cárnicos y provenientes de la agricultura, así como todo insumo que requiera mantener una adecuada cadena de frío.

El evento estuvo encabezado por Domingo Legua y Julinna Staffeld, fundador y directora Ejecutiva del Banco de Alimentos República Dominicana, respectivamente. Mientras que, por parte de ADM hicieron acto de presencia: Fernando Mena, gerente general para el Caribe; Jennifer Ballinger, directora de la fundación ADM Cares; y Aurora Adame, directora de Asuntos Corporativos para el norte de Latinoamérica.

“Uno de nuestros principales compromisos es erradicar el hambre, tanto para seres humanos como para los animales los cuales forman parte del mismo ciclo, por lo que nos motiva el poder contar con aliados como es el Banco de Alimentos con quien no solo compartimos este objetivo, sino también los esfuerzos para llevarlo a la acción y hacerlo realidad”, afirmó la directora de Asuntos Corporativos para el norte de Latinoamérica de ADM.

En cuanto al nuevo sistema de refrigeración y congelado, los ejecutivos de ambas entidades informaron que el cuarto frío mide, aproximadamente 49 metros cuadrados; y su volumen es de alrededor de 118 metros cúbicos. Respecto a la división del sistema, refirieron que el cuarto de conservación a media temperatura presenta 8 oC, 36 metros cuadrados y 86.4 metros cúbicos de volumen; y, a baja temperatura, registra de -20 oC a -18 oC, 12.6 metros cuadrados y 30 metros cúbicos de volumen.

Cabe destacar que la panelería y los equipos de refrigeración son europeos y de máxima calidad. De hecho, los equipos de refrigeración responden a la marca INTARCON, de fabricación española, los cuales son independientes para un mejor control, según las necesidades que presente cada caso. En tanto, la panelería es de la marca DC Systema, también de fabricación española, que ofrece una excelente hermeticidad dentro

del cuarto, lo que facilita el control de la temperatura y de la humedad, y minimiza la pérdida de frío de la cámara. De su lado, el diseño óptimo de las tuberías asegura el mejor uso de los equipos y del espacio; y la durabilidad de los cuartos fríos oscilan entre los 10 y 15 años, si el mantenimiento está al día.

“La inseguridad alimentaria es una problemática que está en aumento en muchos países del mundo, razón por la que desde ADM Cares buscamos amplificar acciones alineadas al Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas número dos: hambre cero, uno de los siete por los que nos regimos en la fundación. Poder formar parte de esta iniciativa con el Banco de Alimentos nos acerca más a cumplir la meta”, agregó Jennifer Ballinger, directora de la fundación ADM Cares.

Durante el acto, los representantes de ambas instituciones manifestaron su satisfacción de trabajar juntas a favor de la lucha contra el hambre; así como, en aras de evitar la pérdida y el desperdicio de alimentos y la inseguridad alimentaria en la República Dominicana.

Con este evento, la compañía global y el Banco de Alimentos República Dominicana dan inicio a un trabajo colaborativo para continuar trabajando codo a codo para llevar alimento y habilitar los recursos necesarios para ello a las comunidades más vulnerables en materia de seguridad alimentaria.

Relacionado