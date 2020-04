Banco de Alimentos: el hambre es la vergüenza más grande del ser humano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Durante la crisis sanitaria que afecta al país debido a la pandemia del COVID-19, la donación de comida para personas de escasos recursos es una de las principales metas que tiene el Banco de Alimentos de la República Dominicana.

“El hambre a nivel mundial no tiene techo, es una de las vergüenzas más grandes que tiene el ser humano, es momento que todo el mundo tome conciencia de la importancia que es donar”, apuntó la directora ejecutiva de la organización, Julina Staffeld, durante una entrevista vía telefónica a El Nuevo Diario.

Señaló que, al día de hoy, por lo menos 900 mil personas se irán a dormir con el estómago vacío, razón por la cual hizo un llamado a todas las personas que trabajan y manejan productos comestibles, que tomen en cuenta al Banco de Alimentos como un receptor y donante confiable.

“El año pasado se logró recolectar 253 mil kilos de comida que probablemente hubiesen ido a parar a la basura”, resaltó.

El Banco de Alimentos de la República Dominicana es una entidad privada, perteneciente a la Iglesia Católica, y fue fundado por el padre Domingo Legua, en el año de 2010, cuya misión es el rescate y la donación de alimentos a través de instituciones registradas por esta entidad para proveer de suministros alimenticios a los más necesitados.

Igualmente, Staffeld dijo que en estos tiempos donde el país es azotado por el coronavirus las donaciones serán llevadas a través del Arzobispado, la Fiscalía y la Arquidiócesis del padre Domingo Legua y se entregarán los alimentos para que sean donados.

Staffeld dijo que en estos momentos lo que más se necesita es arroz, habichuelas, granos, enlatados, aceite, galletas, dulces para niños, productos no perecederos, pastas, frutas, vegetales, y alimentos no manipulables que no necesiten reembasarse.

En ese orden, agregó que los productos de higiene personal, y de limpieza también son captados por la entidad.

El proceso de entrega de las donaciones es realizado diariamente, ya que todos los días se reciben donaciones las cuales deben ser entregadas a cada centro para su posterior distribución.

Dificultades para captar alimentos

Al ser abordada sobre las dificultades que presenta la entidad recolectora de alimentos, Staffeld sostuvo que uno de los principales inconvenientes es que no existe una cultura de donación en el país.

“No hay cultura de donación, las empresas le es más fácil destruir que donar, no hay ley que incentive a las donaciones, es más rentable para el empresario destruir que donar, la ley los castiga cuando donan”, puntualizó.

Destino de las donaciones

Existen un total de 72 instituciones que son beneficiadas con las donaciones percibidas por la entidad, entre las que se encuentran los hogares de niños abusados, niños abandonados, adultos mayores, y adictos en proceso de recuperación y reinserción social.

Dichas donaciones son realizadas por un equipo que involucra a siete empleados, que a su vez reciben el apoyo de voluntarios cada día y cada mes, quienes provienen de las iglesias, los centros de acopio y las empresas donantes, los cuales realizan labores de clasificación, limpieza, pesaje de alimentos, entre otros.

Aportes no gubernamentales

La directora del Banco de Alimentos de la República Dominicana, indicó que esa institución recibe aportes por parte de instituciones no gubernamentales, que abarcan una subvención por parte del Presidencia y Vicepresidencia de la República.

En ese orden, resaltó también que la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (ONUAA o FAO), la Organización de la Naciones Unidas (ONU), les facilitan conocimientos, asistencia técnica, estudios de mercados, y el Ministerio de Agricultura.

Marcas que se han sumado a donar

Staffeld destacó que la Fundación Corripio Inc., eligió al Banco de Alimentos como su único receptor para donaciones durante la pandemia que afecta al país. Igualmente empresas como Nestlé, Pepsi Co., Grupo Ramos, Pricesmart, MonteFresco, Hongos del Caribe, entre muchas otras, se han sumado a esta actividad.

Instituciones registradas

Staffeld indicó que esa entidad dirige a un total de 72 instituciones diseminadas por la Zona Norte, Este y Oeste del país, además de Monte Plata, donde hay alrededor de 7,000 a 8,000 personas, a las cuales se les distribuyen los alimentos recolectados para que puedan subsistir.

Igualmente, subrayó que a través de la Arquidiócesis del padre Domingo Legua y los centros de acopio debidamente registrados, se hace la distribución de los alimentos recolectados a las personas en condiciones de vulnerabilidad.

Asimismo, fue enfática al decir que todos aquellos que quieren fungir como centros de ayuda o para distribución deben estar debidamente estructurados legalmente, ya que estos pasan por un escrutinio para determinar si sus actividades están acordes o no con la misión del Banco de Alimentos.

“Nosotros sabemos exactamente a dónde ha ido cada kilo de alimento donado”, aseguró.

Envases rotos y fechas próximo a vencer

La también directora del Comité Nacional para la Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos, resaltó que muchas empresas desperdician grandes cantidades de alimentos por perder valor comercial, pero que aún poseen vigencia y son aptas para el consumo.

“Una lata que se abolla la destruyen, una caja que se rompió en una esquina la botan, cuando por ejemplo el corn flakes viene en una bolsa dentro y aún está bueno”, puntualizó.

Staffeld sostuvo que el Banco de Alimentos nace para salvar todos esos productos, ya que un tercio de todo lo que se produce termina en la basura al entender que estos pierden valor en la producción, transporte o distribución.

“No hay una cultura de donación, en estos tiempos el llamado del Banco de Alimentos es que las instituciones donen, que aparten parte de sus productos para que los donen a esta entidad, porque somos un receptor y donante confiable para manejo de sus productos y marcas”, indicó.

Asimismo, Staffeld resaltó que la institución tiene una certificación de la Global Sub Banking Network, o Red Mundial de Alimentos, de quienes reciben captación, orientación y pautas para el manejo de estás áreas de alimentos.

