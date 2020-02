Banco Central recibe nuevo grupo de inversionistas y analistas interesados en economía dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Administradores de fondos de inversiones y analistas financieros de Londres, New York y Dinamarca, acompañados de ejecutivos del Citibank, visitaron al gobernador del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, para conversar sobre la economía dominicana y las posibilidades de inversión en el país.

La delegación estuvo compuesta por Eamon Aghdasi, analista global de GMO; Yanrong Tan, analista global de Pinebridge Investments; Sofus Asboe, administrador de fondo de Global Evolution; y Ram Bala Chandran, administrador de fondo de Neuberger Berman Group.

A su vez, también estuvieron presentes, por parte de Citibank, Javier León, tesorero para República Dominicana & Haiti; Esteban Tamayo, economista para Centroamérica y el Caribe; Donato Guarino, del departamento Estrategia para Mercados Emergentes; y Simon Costley, del departamento Depository Reciepts Trading.

El gobernador Valdez Albizu abordó en primer lugar el panorama económico de la República Dominicana, destacando que en 2019 se produjo un crecimiento de 5,1% pese al clima de incertidumbre internacional y el daño producido a través de informaciones dañinas en los medios de prensa internacional contra el turismo dominicano.

El gobernador destacó las oportunidades de negocio, la estabilidad económica y el favorable clima de negocios existente en República Dominicana.

Política monetaria

Otro aspecto que se abordó durante la reunión fue el de la política monetaria. Al respecto, Valdez Albizu destacó que la economía dominicana había reaccionado favorablemente a las medidas de flexibilización monetaria adoptadas a mitad del pasado año, a través de la reducción de su tasa de interés de política monetaria en 100 puntos básicos, al pasar de 5.50 % a 4.50 % anual y la liberación de RD$34 mil millones de fondos del encaje legal.

Estas medidas fueron determinantes para estimular el consumo y la inversión a través de préstamos canalizados a los sectores productivos e impulsar el crecimiento de la economía sin poner en riesgo el cumplimiento de la meta de inflación.

Interés por la recapitalización del BCRD

Los economistas e inversionistas extranjeros solicitaron del gobernador información sobre el comportamiento de la inflación y la recapitalización del Banco Central, a lo que Valdez Albizu les respondió que la inflación ha seguido puntualmente el esquema de metas anuales instaurado por la Junta Monetaria, manteniéndose en un promedio por debajo del 4 +/- 1% anual en el último periodo; y exponiéndoles, además, que el BCRD y el Ministerio de Hacienda firmaron un memorando de entendimiento y coordinación interinstitucional para la nueva Ley de Recapitalización, que incluye las colocaciones de valores de ambas instituciones, las cuales regularizarán definitivamente el balance producido.

Los ejecutivos también mostraron interés por los positivos índices macroeconómicos que la República Dominicana evidencia año a año, a lo que Valdez Albizu respondió que el déficit de 2019 en cuenta corriente de 1,4% y el promedio anual de depreciación conseguido en el último periodo responde a una solidez de los fundamentos de la economía dominicana, que en términos de seguridad para la inversión y paz social otorga al inversionista excelentes oportunidades para radicar sus recursos en el país.

Señaló que la inversión extranjera directa (IED) superó en 2019 los US$ 3,012 millones, con un promedio de US$ 2,500 millones en el último periodo. Además, las Reservas Internacionales ya alcanzan los US$ 8,781.8 millones, el equivalente a 4,9 meses de importaciones, cerca del nivel último de reservas de 10% del PIB.

Valdez Albizu indicó también, tras las preguntas de los inversionistas, que la República Dominicana se encuentra en un momento idóneo para la exploración de negocio en el sector minero, resultando esta enormemente propicia para el retorno de beneficios.

Los economistas e inversionistas internacionales agradecieron a Valdez Albizu que les compartiera su experiencia y conocimiento sobre las oportunidades que se están abriendo para la inversión en el país.

Anuncios

Relacionado