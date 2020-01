Banco Central informa que el índice de precios al consumidor varió 0.20% en diciembre 2019

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación de 0.20% en diciembre 2019 respecto al mes de noviembre del mismo año. Con este resultado, la inflación del año 2019 cerró en 3.66%, por debajo del punto central del rango meta establecido en el Programa Monetario de 4.0% (± 1.0%).

En cuanto a la inflación subyacente anualizada, la institución indica que la misma fue de 2.25%. Este indicador estima las presiones inflacionarias de origen monetario, aislando los efectos de factores exógenos, al excluir del IPC general algunos bienes agropecuarios cuyos precios tienden a ser volátiles, las bebidas alcohólicas, el tabaco, los combustibles y los servicios administrados y de transporte, permitiendo de esta forma extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria.

Señala que los grupos de mayor variación relativa en la inflación del año 2019 fueron Alimentos y Bebidas No Alcohólicas (7.13%) y Bebidas Alcohólicas y Tabaco (7.26%), los cuales representaron el 59.08% del aumento del índice general en el referido período. Asimismo, en este resultado incidió el crecimiento anual de los índices de precios correspondientes a los grupos Educación (4.57%), Salud (3.65%), Bienes y servicios diversos (3.51%), Transporte (3.16%), entre otros.

Más incidencia de Transporte y Vivienda en la inflación de diciembre

El análisis del índice general para el mes de diciembre de 2019 arroja que los grupos de mayor incidencia fueron Transporte (0.38%) y Vivienda (0.49%), explicando en conjunto el 56.5% de la inflación del último mes del pasado año 2019. En sentido contrario, el grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas registró una variación de -0.20%, contribuyendo a que el resultado del IPC general no fuese de mayor magnitud.

El informe del BCRD expone que la inflación del grupo Transporte en el mes de diciembre fue de 0.38%, debido principalmente a los aumentos de precio de los pasajes aéreos (15.76%). En menor medida incidieron los incrementos en los precios del gas licuado de petróleo (GLP) para vehículos (1.93%), la gasolina Premium (0.07%) y el gasoil (0.27%), como resultado de los ajustes semanales dispuestos por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), en cumplimiento de la Ley 112-00 sobre Hidrocarburos, así como las alzas registradas en los precios de los pasajes en motoconcho (0.92%) y el servicio de reparación de vehículos (0.62%).

En tanto, el índice de precios correspondiente al grupo Vivienda refleja una variación de 0.49% en diciembre de 2019, explicada en mayor medida por el incremento de 1.93% en el precio del gas licuado de petróleo de uso doméstico, el servicio de alquiler de vivienda (0.21%) y de algunos artículos de conservación y reparación de la vivienda.

En cuanto al IPC del grupo Bienes y Servicios Diversos, el mismo creció 0.55% en diciembre de 2019, debido principalmente a los incrementos de precios en algunos servicios, como el corte de pelo para hombre (1.40%), lavado y peinado de pelo (0.92%) y artículos de cuidado personal como pasta dental (1.18%) y jabón de baño (0.84%).

El IPC del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, el de mayor ponderación dentro de la canasta familiar, arrojó una variación de -0.20%, explicada por las disminuciones en los precios de guandules verdes (-17.39%), ajíes (-17.37%), ajo (-4.68%), lechuga (-17.88%), yuca (-1.89%), cebollas (-1.93%), naranjas (-2.53%), ñame (-5.76%), zanahoria (-11.92%), verduras (-3.13%), batatas (-8.13%) y huevos (-0.79%). En tanto otros bienes alimenticios reflejaron alzas de precios, tales como pollo fresco (3.03%), habichuelas pintas secas (3.47%), plátanos verdes (0.42%), limones agrios (7.78%), arroz (0.21%), aguacates (2.28%) y plátanos maduros (1.69%), lo cual incidió en que la inflación de alimentos del mes de diciembre de 2019 no fuese más negativa.

Inflación bienes transables y no transables

El BCRD informa que el índice de precios de los bienes transables, aquellos que pueden exportarse e importarse libres de restricciones, registró una variación de apenas 0.03% en el mes de diciembre, debido principalmente a que los aumentos en los precios de los pasajes al exterior, gas licuado de petróleo (GLP), paquetes turísticos, cerveza envasada y en algunos bienes alimenticios como habichuelas pintas, plátanos verdes, limones agrios y aguacates fueron atenuados por la baja de bienes como los guandules verdes, ajíes, ajo, yuca, naranjas, ñame, zanahorias, batatas, huevos y gomas . El IPC de los transables acumuló una variación de 4.41% en todo el año 2019.

Por su parte, el IPC de los bienes y servicios no transables, los que por su naturaleza sólo pueden comercializarse dentro de la economía que los produce o están sujetos a medidas que limitan las importaciones de los mismos, creció 0.39% en diciembre, básicamente por los aumentos en los precios de los servicios de corte de pelo para hombre, alquiler de vivienda, lavado y peinado de pelo, pasaje en motoconcho, así como en los servicios de reparación de vehículos, televisión por cable, algunas comidas preparadas fuera del hogar y arroz, cerrando el año 2019 con una inflación acumulada de 2.87%.

Inflación por regiones geográficas

El informe del BCRD revela que los resultados de los índices por regiones geográficas muestran que el IPC en la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, creció 0.28%, en la región Norte o Cibao 0.21%, en el Este 0.15% y en el Sur -0.02%. La variación negativa del IPC en la región Sur se explica por el mayor peso relativo del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en esta área geográfica. Respecto a la inflación anual, las variaciones fueron de 3.07%, 4.05%, 3.62% y 4.51% en las regiones Ozama, Norte, Este y Sur, respectivamente. Inflación por quintiles

El comportamiento de los índices de precios por estratos socioeconómicos refleja tasas de 0.09%, 0.14% y 0.17% en diciembre 2019 para los quintiles 1, 2 y 3, respectivamente. En cuanto a los quintiles de mayor gasto, el quintil 4 mostró una variación de 0.23% y el quintil 5 0.27%. En términos anualizados, los quintiles de menores gastos (1, 2 y 3) experimentaron tasas de inflación ligeramente mayores que el resto de los quintiles (4 y 5), como resultado del crecimiento de los precios de los bienes alimenticios durante el año. En efecto, el quintil 1 acumuló una variación anual de 4.78%, el quintil 2 de 4.23% y el quintil 3 de 3.94%, mientras que los quintiles 4 y 5 crecieron 3.63% y 3.06%, respectivamente.

