Banco Central informa disminución de inflación de mayo a junio 2021

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) fue de 0.63 % en junio de 2021, colocando la inflación acumulada del primer semestre del año (enero-junio) en 4.01 %.

El informe del BCRD destaca que, tal como señaló el gobernador del Banco Central en diversas ocasiones y publicaciones, la inflación general de los últimos 12 meses iniciaría en el mes de junio un proceso de convergencia hacia el rango meta establecido en el programa monetario de 4 % ± 1 % en el horizonte de política, como efectivamente ocurrió. En este sentido, la inflación interanual registró una significativa reducción al pasar de 10.48 % en el pasado mes de mayo a 9.32 % al cierre del mes de junio de 2021. Este resultado constituye un punto de inflexión hacia la baja y es consistente con lo que venía indicando el sistema de pronósticos de esta institución.

El reporte mensual de los precios puntualiza que la inflación subyacente entre junio 2020 y junio 2021, se colocó en 6.00 %. Este indicador excluye algunos artículos cuyos precios tienden a ser volátiles o bien no responden normalmente a las condiciones monetarias. En ese tenor la inflación subyacente aísla el comportamiento de alimentos con gran variabilidad en sus precios, los combustibles, los servicios administrados y de transporte, así como las bebidas alcohólicas y el tabaco, permitiendo de esta forma extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria.

La publicación del Banco Central agrega que la dinámica inflacionaria de los últimos meses no obedece a razones monetarias ni fiscales, sino que se explica en gran medida por altas presiones inflacionarias de origen externo, como ha sido puntualizado por el gobernador Valdez Albizu recientemente. Las mismas son producto del alza de los precios de los commodities y materias primas que forman parte de los insumos en la cadena de producción, así como de los fletes y seguros marítimos por la escasez relativa de contenedores en importantes puertos de procedencia. Asimismo, la inflación ha sido impactada por el incremento de los precios de otros bienes de consumo y de capital, así como de insumos utilizados para la construcción que, aunque no están incluidos en la canasta familiar del IPC, inciden de forma indirecta por afectar los costos operativos de las empresas en la economía.

Un elemento positivo que fue destacado por el BCRD es que en las últimas semanas se ha observado una reducción en los precios internacionales del trigo, la soya, y el maíz, los cuales son importantes insumos para la producción agrícola, así como de la madera y otros bienes importados demandados por el sector construcción, lo cual contribuiría a través de impactos indirectos a la moderación de las presiones inflacionarias y a una trayectoria de convergencia más rápida de la inflación hacia el rango meta.

Variación por grupos

El BCRD detalla que el incremento de las cotizaciones internacionales de los commodities provocó aumentos en los precios internos de ciertos alimentos, explicando en gran medida el crecimiento de 1.09 % del índice del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, el cual representa aproximadamente el 42 % de la inflación del mes de junio. Los demás grupos de mayor variación en el referido mes fueron Bebidas Alcohólicas y Tabaco (2.80 %), Restaurantes y Hoteles (0.89 %) y Muebles (0.64 %). Adicionalmente incidieron en la inflación del mes el incremento de precios en los grupos Transporte (0.54 %) y Bienes y Servicios Diversos (0.53 %).

Agrega que la variación de 1.09 % del índice de precios del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en el mes de junio obedece principalmente a los aumentos del pollo fresco (2.05 %), aceite de soya (8.24 %), salami (6.53 %), pan sobado (7.37 %), pan de agua (7.59 %), arroz (1.11 %), huevos (2.28 %), carne de cerdo (1.64 %), chuleta ahumada (1.85 %), yuca (2.10 %), carne de res (1.00 %) y guandules verdes (3.45 %). Estas alzas fueron parcialmente compensadas por las disminuciones de precios de bienes alimenticios de alta ponderación, tales como limones agrios (-28.06 %), aguacates (-8.95 %), plátanos verdes (-2.51 %), piñas (-13.04 %), chinolas (-19.14 %), guineos verdes (-2.18 %), ajíes (-3.05 %) y plátanos maduros (-3.09 %), las cuales repercutieron en que la inflación del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas en el mes de junio de 2021 no fuese mayor.

El informe explica además que el crecimiento del índice de precios del grupo Bebidas Alcohólicas y Tabaco fue 2.80 %, producto del aumento de 4.71 % en el valor de la cerveza envasada durante el período analizado, tal como fuera anunciado por comercializadores de este producto. En lo referente al IPC del grupo Restaurantes y Hoteles, el mismo creció 0.89 %, fundamentalmente por los incrementos en los precios de los servicios de comidas preparadas fuera del hogar como plato del día (0.84 %), servicio de pollo (1.22 %), servicio de víveres con acompañamiento (0.82 %) y sándwiches (1.07 %).

La variación de 0.64% en junio de 2021 del grupo Muebles y Artículos para el Hogar varió respecto a mayo, se debió principalmente a las alzas de precios de la reparación de muebles (6.69 %), de los artefactos para el hogar tales como lavadoras (2.10 %), neveras (0.56 %), estufas de gas (1.05 %) y de los productos de limpieza como detergentes (0.80 %), cloro (0.71 %), jabones (1.00 %) y suavizante de ropa (0.52 %).

El IPC del grupo Transporte registró un aumento de 0.54 % en el mes de junio, dentro del cual incidió el incremento en las tarifas de pasajes al exterior (15.14 %) y de pasaje del transporte terrestre en carro público (0.86 %) y motoconcho (0.85 %), así como gomas (2.97 %), baterías (1.25 %), bujías (1.50 %) y lubricantes (2.93 %). De manera particular, es preciso puntualizar que los precios de los combustibles se mantuvieron fijos durante el mes de junio de 2021 y gran parte del mes anterior a éste, según lo dispuesto el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM). Sin embargo, en la primera semana de mayo se cotizaban a precios inferiores, por lo que el promedio de junio resultó superior en 0.26 %, 0.24 % y 0.28 % para las gasolinas regular y Premium y el gasoil, respectivamente.

El índice de precios del grupo Bienes y Servicios Diversos varió 0.53 % en junio de 2021, explicado por los aumentos de precios de los servicios y artículos de cuidado personal, como el lavado y peinado de pelo (0.77 %), el corte de pelo para hombre (0.83 %), jabón de baño (1.43 %), pañales desechables (1.23 %), pasta dental (0.55 %), entre otros.

Inflación de bienes transables y no transables

El BCRD establece en su informe que la variación de 0.67 % del IPC de los bienes transables, aquellos que pueden exportarse e importarse libres de restricciones, responde fundamentalmente a los aumentos en los precios de la cerveza envasada, pasajes al exterior, gomas, antihipertensivos, detergentes, jabón de baño, pañales desechables, paquetes turísticos, pinturas, combustibles, y de algunos bienes alimenticios como aceite de soya, salami, huevos, carne de cerdo, chuleta ahumada, yuca, carne de res y guandules verdes

En tanto que el índice de precios de los bienes y servicios no transables, los que por su naturaleza sólo pueden comercializarse dentro de la economía que los produce o están sujetos a medidas que limitan las importaciones de los mismos, creció 0.59 % en junio 2021 debido principalmente a los aumentos de precios experimentados en el arroz, pollo fresco, pan, así como a las alzas en algunas comidas preparadas fuera del hogar, algunos servicios de transporte terrestre, alquiler de vivienda, mantenimiento de la vivienda, además de los servicios de cuidado personal y reparación de muebles.

Inflación por regiones geográficas

Al analizar el IPC por regiones geográficas se observa que la variación del índice de precios al consumidor de la región Ozama, que comprende el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo fue 0.51 %, en la región Norte 0.74 %, en la región Este fue de 0.62 % y en la región Sur de 0.80 %. La inflación más pronunciada en la región Sur se explica por la mayor incidencia del IPC del grupo Alimentos y Bebidas No Alcohólicas, mientras que en el resultado del IPC de la región Norte aportó el alza del índice del grupo Bebidas Alcohólicas y Tabaco por su mayor peso en la canasta de esta área geográfica.

Inflación por quintiles

El ente emisor estableció en su informe que los resultados del IPC por estratos socioeconómicos muestran tasas más altas en los índices de precios de los quintiles de menores ingresos, al variar 0.77 % el quintil 1, 0.72 % el quintil 2 y 0.69 % el quintil 3. Este comportamiento de los índices de precios de los quintiles 1, 2 y 3 se explica principalmente por los aumentos de precios de los alimentos los cuales tienen un mayor peso en las canastas de estos quintiles.

