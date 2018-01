Banco BHD León inaugura oficina en Downtown Center

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Banco BHD León inauguró una sucursal en el tercer piso de la plaza comercial Downtown Center en presencia de clientes y personal ejecutivo de la entidad financiera con el objetivo de fortalecer su red de sucursales y ofrecer mejores experiencias de servicio.

Los anfitriones del evento fueron Steven Puig, gerente general; Luis Lembert, vicepresidente senior de Banca de Personas y Negocios; Josefina González, vicepresidenta de la Red de Sucursales; Vielka Castillo, segunda vicepresidenta de la Red de Sucursales, y María Isabel Mancebo, gerente de la oficina.

“Nuestra red de sucursales trabaja cada día para ser una mejor solución a la dinámica de vida de nuestros clientes. Esa promesa nos mueve a mejorar la ubicación de nuestras oficinas”, aseguró Lembert al ofrecer las palabras de bienvenida.

La bendición de la sucursal fue realizada por el padre Ruddy Belén, vicario de la Parroquia Jesús Maestro en presencia de clientes y otros ejecutivos de la entidad financiera como Rodolfo Vander Horst, vicepresidente senior de Operaciones y Canales; Cecilia Henderson, vicepresidenta de Operaciones; Octavia Badía, segunda vicepresidenta de Operaciones, y Marlenin Peña, jefa de Operaciones de la sucursal. Acompañó Mónica Molina, administradora de Downtown Center.

“La gente BHD León de esta sucursal está comprometida con entregar una experiencia bancaria superior y distintiva a nuestros clientes”, comentó Mancebo durante su intervención.

La sucursal cuenta con un espacio de autoatención y áreas de servicio y negocios; cajero ATM multifuncional para realizar depósitos, retiros, consultas, recargas de celulares, compras de tarjetas de llamadas y Pin Pesos, entre otras transacciones, y labora en horarios de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., sábados de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. y domingos y feriados de 10:00 a.m. a 2:00 p.m. El área de negocios labora de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Downtown Center está ubicado en la avenida Núñez de Cáceres esquina avenida Rómulo Betancourt, en el sector de Bella Vista, en Santo Domingo.

