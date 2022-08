Bam Adebayo, sobre pasar toda su carrera con los Heat: «Si pudiera, lo haría»

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Los Heat no quieren desprender de Bam Adebayo y, escuchándole, parece que están en perfecta sintonía. El pívot All-Star sabe que es imposible quedar al margen de los rumores de traspaso –así es el negocio–, y justo por ello centra su mente en lo que puede controlar. Su deseo, a día de hoy, no es solo seguir en Miami, sino no salir nunca para poder retirarse como un one club man.

«Si pudiera, lo haría. Estaría bien simplemente por tener la oportunidad de estar en esta comunidad durante toda mi carrera. Gran parte de la comunidad me ha visto crecer y pasar de ser una selección aleatoria en el draft con el pick 14, a ser una piedra angular en esta organización para convertirme y convertirla en algo más grande. Es simplemente una de esas cosas que son geniales al realizarlas mientras la gente te ve crecer», comenta a Anthony Chiang de Miami Herald.

La apreciación del center no puede ser más cierta. No llegó a la NBA con la vitola de estrella, pero sí se ha convertido en una. Durante dos años estuvo como suplente de Hassan Whiteside. Fue tiempo suficiente para que los técnicos de Miami entendiesen que tenían un mayor valor en el banquillo que sobre el parqué. Apostaron por un chico de New Jersey y éste les ha correspondido por ahora con tres fantásticas temporadas, la última de 19,1 punto, 10,1 rebotes y 3,4 asistencias.

Su historia en Florida está siendo fantástica, pero en la NBA todo puede cambiar de un momento a otro. Con Kevin Durant en el horizonte, por ahora los Heat han centrado sus tibios intentos por conseguirlo en un paquete centrado en Tyler Herro y Duncan Robinson. Brooklyn ve esa oferta lejos de sus pretensiones mientras que Adebayo parece estar fuera del tablero. Miami no quiere traspasarlo y no puede coincidir (por contratos máximos de novato) con Ben Simmons. Sí, todo apunta que seguirá en los Heat y que, por ahora, podrá seguir cumpliendo su deseo.

