Bam Adebayo pide paciencia para ver a Lillard en Miami

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Si hay una pieza de Miami que invita a la llegada de Damian Lillard, esa es Bam Adebayo. Más allá de su nivel como jugador de baloncesto, el center guarda una fantástica relación con el jugador de Portland desde que coincidieron en los Juegos Olímpicos de Tokio. Ahora, con Lillard convencido de querer salir de los Blazers para jugar en los Heat, Adebayo explica por qué se llevan tan bien.

«Cómo camina, cómo habla, cómo se presenta ante todos… Tenemos muchas de esas características similares. Dame no es la persona más ruidosa. No soy la persona más ruidosa. Somos dos personas con los pies en la tierra que encajaron bien en los Juegos Olímpicos», comenta en declaraciones recogidas por Anthony Chiang de The Miami Herald.

Atendiendo a los medios desde su campamento juvenil, Adebayo señala que aunque la organización de Florida no ha podido acercarse a un acuerdo con la de Oregon, es probable que una resolución favorable para todas las partes sea cuestión de tiempo.

«Lo más importante es el negocio. Todo el mundo quiere que tenga sentido. Todos desde sus posiciones quieren que tenga sentido. Siento que es solo un juego de espera hasta que lleguen a un acuerdo, suceda cuándo suceda», sentencia.

Adebayo tiene razón, ya no en que Lillard acabe jugando en Miami, sino en cuanto a que llegará un momento en el que la situación alcanzará un límite temporal en el que alguien deberá ceder. Puede que Portland no traspase a su estrella estos días, pero parece imposible que supere la fecha límite de traspasos sin hacerlo. Mientras, toca esperar por si alguien da un paso que solucione el ‘problema’.

Relacionado