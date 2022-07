Bam Adebayo está tranquilo con los rumores de traspaso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- No debe ser fácil para un jugador NBA respetar sus vacaciones cuando continuamente rondan rumores sobre su traspaso aquí y allá. Pero al parecer a Bam Adebayo esto no le afecta demasiado. El pívot de los Heat ha estado relacionado como moneda de cambio para la posible llegada de Kevin Durant desde que comenzó la agencia libre. Sin embargo, Adebayo no le da más importancia de la debida. «Es lo que es. Controla lo que puedes controlar» dice en un encuentro con la prensa.

El jugador ha seguido su rutina sin hacer caso a las filtraciones y movimientos entre bambalinas. Aunque no es tan inocente como para pensar en el poder que tiene un nombre como el de KD en el mercado y cómo puede cambiarlo todo. «Obviamente es una gran oportunidad. […] Yo he seguido haciendo lo que hago. Despertarme temprano, trabajar, divertirme con estos chicos [sus compañeros] y dormir hasta el día siguiente» sentencia.

En otro orden de cosas, Bam discutía junto a Oladipo la percepción que el entorno NBA tiene sobre Miami. «Siempre nos dejan fuera. Somos los infravalorados, es nuestra carga. Que digan y crean lo que quieran» decía Adebayo. A lo que Dipo complementaba. «Únicamente debemos seguir mejorando y hacer todo lo que esté en nuestra mano para ganar un anillo».

Relacionado