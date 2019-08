Baloncesto de RD cae ante USA y queda en cuarto puesto en Lima 2019

Comparte esta noticia

Deportes en equipo se van de Lima 2019 sin preseas

LIMA, Perú.- El baloncesto y el béisbol, los dos deportes más practicados en el país se van a la República Dominicana sin preseas, aun cuando se tenía expectativas en la versión XVIII de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Otro deporte que no pudo avanzar fue el de balonmano, en el evento más importante de América. Actualmente, el país acumula 20 medallas, cuatro de ellas de oro.

En baloncesto, el seleccionado superior ocupó el cuarto lugar al perder 92 por 83 ante la representación de Estados Unidos en partido por la medalla de bronce del torneo de baloncesto celebrado ayer en el Coliseo Eduardo Dibós de aquí.

El equipo quisqueyano no pudo cerrar bien el último cuarto, lo que aprovechó el seleccionado estadounidense para sacar una amplia ventaja de 12 puntos con menos de 3 minutos por jugar.

Los lances de media y larga distancia, así como el dominio de los tableros y la mejora en tiros de la línea de tiros libres fueron los factores que llevaron a los estadounidenses a colgarse la medalla de bronce.

El primer parcial terminó empatado 20-20, mientras que el segundo lo ganó el equipo dominicano 18-16 con dos tiros libres de Adris de León con dos segundos por jugar, y el tercer favoreció 27-24 para los caribeños, pero Estados Unidos reaccionó en el último período para ganarlo con anotación de 32-18.

En béisbol, dominicana se quedó en el quinto puesto, ganándole a Cuba en el último juego por 10-9.

GIMNASIA TRAMPOLÍN

Junior Mateo avanzó a la final tras lograr el mejor octavo resultado de la clasificatoria este domingo. Mateo consiguió una puntuación de 44.680 en la primera rutina, y en la segunda oportunidad logró 47.135, para un total de 91.815.

La también dominicana Maryann Gómez quedó fuera de los ocho mejores y terminó como cuarta reserva. Gómez tuvo 39.965 puntos en la rutina inicial, y en la segunda se apuntó 8.520, para un total de 48.485, la cual no le dio para avanzar a la final.

Tenis de mesa

En los cuartos de final de dobles mixtos, Jiaji Wu y Yasiris Ortiz quedaron eliminadas al caer en los cuartos de final por 4-2 ante la pareja estadounidense Kanak Jha y Yu Wu. Los sets terminaron 9-11, 11-8, 11-6, 11-9, 13-11 y 11-9 a favor de los estadounidenses.

En los octavos, los dominicanos Wu y Ortiz vencieron 4-2 (6-11, 11-6, 7-11, 11-9, 11-5 y 11-9) al dueto Marcelo Aguirre-Leyla Gómez, de Paraguay.

RACQUETBOL

En el Grupo F, en sencillos, Luis Pérez le ganó 2 sets por 0 (15-10, 15-2) a Fernando Kurzbard, de Argentina, en 33 minutos de juego, mientras que en el Grupo D, Ramón de León venció 2-0 (15-2, 15-0) a Erik Mendoza, de Perú, en 28 minutos de juego.

En femenino, José Vargas, de Argentina, dispuso por 2-0 de la dominicana Alejandra Jiménez. Los parciales concluyeron 15-0, 15-1 en 17 minutos de juego.

En dobles masculinos, Grupo C, Luis Pérez y Ramón de León cayeron 2-0 (10-15, 12-15) ante la pareja Felipe Camacho y Andrés Acuña.

En otro resultado, Alejandra Jiménez y Merynanyely Delgado perdieron por 2-1 (11-2, 13-15, 2-11) ante Angélica Barrios y Jenny Daza, de Bolivia.

Luguelín llega a Lima optimista

El dominicano Luguelín Santos ya está en Lima para participar en los Juegos Panamericanos.

Santos fue el campeón Panamericano en los Juegos de Toronto del 2015 en la modalidad de 400 metros planos, sin embargo, no quiso hablar de expectativas, solo ir día tras días.

“Voy día a día. No me creo expectativas, no quiero pensar en el oro”, aseguró Santos en su primer día de práctica, quien estuvo al lado de su hermano Juander y su manejador Félix Sánchez. “Este año ha sido difícil para mí, por lo que quiero hacer un buen trabajo aquí en estos Juegos, sin pensar en medallas por el momento, no me quiero poner presión”.

Añade que “quiero clasificar a la final y luego que sea lo que Dios quiere”, acotó.

Preguntado sobre el clima de Lima, indicó que “lo que es igual no es ventaja. Los atletas debemos aclimatarse en todo el mundo. En dominicana es caliente, pero Lima es frío. También cuando vamos a Europa sentimos el mismo frío que este de Lima”, añadió el medallista de plata de los Juegos Olímpicos del 2012 de Londres.

