Ball, Edwards y Wiseman serían los primeros en ser seleccionados en draft NBA

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- No hubo baile en la cancha después de la victoria de March Madness. No saltar al escenario con un traje elegante para reunirse con el comisionado en junio.

La pandemia de coronavirus acabó con el final tradicional de una carrera universitaria y el comienzo habitual de una profesional. Jugadores como Anthony Edwards, LaMelo Ball y James Wiseman deberían tener aproximadamente un mes en sus temporadas de novatos a estas alturas, pero sus planes quedaron en suspenso.

Después de múltiples retrasos, el draft de la NBA finalmente llega el miércoles. Como todos los demás en 2020, la clase de jugadores de este año ha tratado de aprovechar al máximo sus difíciles circunstancias, dice un trabajo de la agencia AP.

“Siento que fue mejor para mí”, dijo Edwards. “No me he quejado, no me he tropezado en absoluto. Simplemente sentí que era mejor para mí porque tenía más tiempo para mejorar y prepararme para la NBA”.

El base de primer año de Georgia es uno de los principales candidatos a ser elegido primero por los Minnesota Timberwolves. Ball, un escolta que se saltó la universidad para jugar profesionalmente en el extranjero, y el pívot de primer año de Memphis de 7 pies 1 Wiseman son los otros cabezas de cartel de la clase.

El draft generalmente se lleva a cabo en junio en Nueva York, donde Adam Silver anuncia las selecciones de primera ronda. Los mejores jugadores se sientan en mesas al frente de la arena y cuando se les llama, se ponen un sombrero con el logo del equipo que los eligió y caminan al escenario para un apretón de manos y una foto con el comisionado.

Esta vez, Silver anunciará las selecciones del campus de ESPN en Bristol, Connecticut. A los jugadores se les han enviado cajas de sombreros a donde sea que estén mirando para elegir el que necesitan cuando se llame su nombre.

No es la noche del draft que querían, pero la emoción de convertirse en un jugador profesional no disminuirá. No cuando han estado esperando desde marzo, cuando los deportes se detuvieron pocos días antes de la selección del campo del Torneo de la NCAA, para comenzar a jugar a la pelota nuevamente.

“Quiero decir, jugando en juegos, lo extrañaba mucho. Pero al mismo tiempo, esta prórroga, solo me está ayudando”, dijo el delantero Obi Toppin, el jugador universitario nacional del año de Dayton.

“Siento que estoy más preparado y mentalmente preparado para cuando llegue el momento, y siento que cuando estoy en la cancha y ese salto sube, siento que he estado esperando tanto tiempo que va a ser un sentimiento increíble”.

Los Golden State Warriors tienen la selección número 2, una oportunidad de agregar un jugador joven de primer nivel a un equipo que llegó a cinco finales consecutivas de la NBA antes de caer al fondo de la liga cuando Stephen Curry y Klay Thompson se lesionaron. Charlotte elige tercero, seguida de Chicago y Cleveland.

Los equipos carecían de algunos recursos para evaluar a los jugadores, sin el draft normal combinado en Chicago o la capacidad de invitar jugadores a sus instalaciones para reuniones y entrenamientos. Quizás esa sea en parte la razón por la que no hay consenso en la elección número uno este año como Zion Williamson en 2019.

“Yo diría que el análisis es justo. No hay ningún hombre que se haya separado de la manada, desde la vista pública o externa”, dijo el presidente de los Timberwolves, Gersson Rosas.