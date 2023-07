Balaguer no merece ser emulado

Sólo merecen ser imitados los buenos maestros, es decir los buenos seres humanos, ya sean hombres o mujeres, los que albergan en su fuero interno buenos valores y que predican la utopía de un mundo mejor, un mundo cargado de justicia y de bienestar al que aspiran con las buenas acciones de quienes dirigen. Nada de buenos valores pudo haber albergado Balaguer, porque sus obras así dan cuenta, la narrativa de la anécdota del vaso (los vasos) de agua que después de pedirlo (s) en su casa se negaron a aceptar para saciar la sed unos forasteros no es más que una de tantas muestras resentimiento social, al igual lo escrito en la edición de su obra Tebaida Lírica con la maledicencia a una parte los intelectuales por haber perdido algún reconocimiento, y no se trata de buenos valores que deban ser imitados. Solamente una persona cargada de yoismo puede hacer uso de una narrativa así, pero además debe estar llena de resentimientos para hacerlo. Lo que sí tuvo Balaguer fue un deseo insaciable de poder hasta el ocaso de su vida, un desiderátum.

Como jefe de Estado no son muy buenas las enseñanzas que dejó, porque las formas de manejar el conflicto social imponiendo la fuerza, no es siempre es la mejor forma de controlarlo, aunque se le controle. Independientemente de sus orientaciones ideológicas y de sus prácticas políticas, grandes jefes de Estado fueron, entre otros: Abraham Lincoln, V. Lenin, Fidel Castro y John F. Kennedy, por las capacidades de manejar los conflictos sociales. La capacidad de manejar adecuadamente el conflicto social, con el menor costo del uso de la fuerza y la sevicia, es el gran indicador de la dimensión del liderazgo de un jefe de Estado. Así por Pol Pot, líder de la llamada Kampuchea democrática, no fue el mejor ejemplo de un gobernante, como jefe de Estado o de gobierno, ni tampoco Idi Amin en Uganda. Balaguer tampoco fue el buen ejemplo de un jefe de Estado.

En el gobierno de Los 12 Años de Balaguer la represión parecía su norte en todo el periodo, pero sobre todo en los 8 años que van de 1966 hasta 1974 (incluido) la represión parecía algo que fue muy bien planificado y no un asunto de azar. Parece que Balaguer fue muy asesorado por quienes de algún modo constituían poderes muy fuertes. Entonces: ¿Quiénes crean en buenos valores para la convivencia humana, los que abogan por mundo de basado en la justicia social exenta de tantas desigualdades, podrán emular a un Joaquín Amparo Balaguer Ricardo que murió el 14 de Julio (por cierto día del Asalto y toma de la Bastilla en Francia en 1789) de 2022? Entendemos que no y mil veces no, mejor sería borrar sus huellas.

Hace unos años, sería en el 1998, me dijo un compañero de la carrera de sociología, pero inclinado hacia la historia, que cómo la UASD recibía a Fidel Castro en lo que fue el antiguo local del Partido Dominicano. Bueno, usando ese local para recibir a un jefe de Estado, se pueden borrar un poco las huellas de la dictadura trujillista.

Acaso El Capitolio de Cuba no se sigue usando después de la Revolución Cubana, habiendo sido asiento de gobiernos reaccionarios y represivos. De Balaguer se debe hablar en las escuelas para que sepan los alumnos lo injusto y represivo que fue su régimen, el cual en el 1966 prometió Revolución sin Sangre y trajo Sangre y Contrarrevolución. Además, hay que hacer un diagnóstico muy bien hecho de la situación en que se vivía en el país: la intolerancia, la situación calamitosa de los hospitales, las desigualdades, el estado de las viviendas, las carencias de servicios y de escuelas, cuando Balaguer gobernó. Habría que hablar de la corrupción y la acumulación originaria de capitales.

Líderes o grandes hombres y mujeres que deben ser emulados por sus valores morales son: José Martí, Duarte, Bosch, Patricio Lumumba, Salvador Allende, Mahatma Gandhi, Minerva Mirabal, Aniana Vargas, Amin Abel, Orlando Martínez, Emma Tavárez y Nelson Mandela, Manolo Tavárez, entre otros.

Por Francisco Rafael Guzmán F.

