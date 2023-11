Balaguer en 22 años tomó menos del 5% de los préstamos de Luis Abinader

Hace un par de meses el Dr. Leonel Fernández llamó la atención del país cuando informó que en tres años el país había aumentado su deuda externa en USD$ 26,000 millones, llevando el total a USD$ 76,000, todo un escándalo, los economistas, la clase media y la prensa desde entonces empiezan a prestarle un poco más de atención a este grave tema, sobre todo porque nadie ve en qué se ha gastado todo ese dinero.

Si esa partida es el incremento, la cifra contratada es obviamente mayor, pues ahí está rebajada la deuda bilateral con Venezuela, superior a los USD$ 4,083 millones comprada, aun sin explicar la forma, por unos USD$ 2,000 millones; eso aumentaba la deuda nueva a más de USD$ 30,000 millones.

Desde entonces el Gobierno, con su mayoría congresual, se ha despachado otros UD$ 2,000 millones, si incluimos los USD$ 1,200 millones del pasado miércoles: El Gobierno del PRM y de Luis Abinader va camino de cerrar su periodo con un promedio loco de casi USD$ 1,000 millones cada mes.

Lo grave es – no sólo que no ha hecho nada con ese dinero – sino que tampoco hacía falta; gran parte del dinero que ha buscado prestado en cada enero se queda en caja en el Banco de Reservas y, en Reservas en el Banco Central porque la ineficacia es tal, que no logra invertir, ni gastarlo a pesar del evidente despilfarro.

La gente de la calle, mayoría entre los 8 millones de votantes ya viene tomando conciencia del error de que el PRM tenga mayoría en el Congreso Nacional, porque sin ella, Luis Abinader no habría podido endeudarnos tanto; eso se ve en todas las conversaciones en los colmadones, en el tren o los carritos públicos, como en las conversaciones de las mujeres en los salones de belleza.

Abinader es el presidente dominicano que más ha endeudado al país desde 1844, ni Buenaventura Báez con sus gravosos empréstitos que dieron lugar a la ocupación militar norteamericana o Ulises Hereaux, con sus emisiones, se le acercan: Ha sido un desastre.

Sin embargo, el presidente está tan mareado que no parece tener conciencia de la realidad, ni siquiera en este tema que es algo tan evidente para cualquier persona normal; está tan alejado de la realidad que llega a compararse con Balaguer y hasta con Bosh, indicando que estos estarían “satisfechos con su gestión”.

¡Imagínense! Balaguer, que en 12 años contrato menos de USD$ 500 millones en deudas bilaterales y multilaterales, a tasas de menos del 2% y a plazos de 25 años la mayoría, nunca con la banca privada ni en los mercados, que es una deuda cara, criminal como la actual; esa política, el líder reformista la siguió en los 10 años, en resumen, en 22 años, Balaguer contrato menos del 5% de la deuda que Luis Abinader ha contratado en 3 años y, desde luego que lo que construyó Balaguer, está ahí y todo el mundo puede verlo y disfrutarlo.

Dominicano, el año próximo vote por el representante que usted quiera, pero a menos que esté mal de la cabeza, no vote por los legisladores del PRM que solo sirven para aprobar préstamos con cuyos fondos, nadie sabe qué se hace.

POR EL LICDO. PLACIDO DOMINGO