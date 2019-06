Bajo fuertes medidas seguridad siguieron manifestaciones en el CN contra reforma

Comparte esta noticia

Por: LILLIAM MATEO y PAOLA WISKY

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este miércoles, por tercer día consecutivo, cientos de personas se manifestaron nuevamente en los alrededor del Congreso Nacional, bajo un amplio despliegue de seguridad, para protestar contra una posible reforma de la Constitución que permitiría al presidente Danilo Medina optar a un tercer mandato consecutivo.

La manifestación, convocada por un sector del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) opuesto a la reelección y por otras formaciones y plataformas sociales, encontró un fuerte cordón policial y militar que le impidió llegar hasta el Congreso Nacional, objetivo de los manifestantes.

Los manifestantes, precedidos por decenas de motocicletas, avanzaron pacíficamente, junto a miembros destacados de diversas entidades políticas y sociales, hasta llegar al cordón de efectivos ubicados en el perímetro de seguridad, y que estaba integrado principalmente por mujeres.

De acuerdo a reportes preliminares, unos 1,800 agentes de la Policía se encuentran apostados en la zona.

El expresidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, aseguró que la acción era una demostración de lo que quiere el país, y que la manifestación era pacífica y democrática.

Desde la salida de la comitiva del Parque Mirador Sur, los participantes corearon insistentemente la consigna “La Constitución, no se vende”, lema que también llevaban impreso en camisetas de color negro que llevaba una buena parte de los asistentes, sin que el intenso calor hiciera mella en sus ánimos.

Muchos de los asistentes llegaron desde distintos puntos del país en transportes facilitados por los organizadores de la protesta, aunque en la mayoría de los casos, al preguntarles su filiación, afirmaban que acudían a título personal.

“Estamos en pie de lucha, ya que la gran mayoría del pueblo dominicano ha hablado. Más de un 70 % de la población está opuesta a una nueva modificación”, dijo en declaraciones Reinaldo Quesada, que acudió a la movilización “como ciudadano, en defensa de la Constitución y de nuestra soberanía”.

Socorro Monegro indicó que quedó “impactada con la actitud que ha tomado el gobierno de crear prácticamente un estado de sitio en la zona del Congreso Nacional, donde no hay forma de caminar.

“Eso demuestra que el presidente de la República se quitó el vestido de demócrata que tenía”, dijo.

Las entidades participantes en la manifestación son el movimiento Plataforma Social, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Frente Amplio.

Este lunes se produjo un incidente frente a la sede bicameral cuando un grupo de personas intentó establecer un campamento en la zona como muestra de rechazo a los supuestos intentos de modificar la Carta Magna.

Tras los incidentes del lunes, la sesión del martes en la Cámara de Diputados fue suspendida después de que congresistas afines a Fernández, presidente del PLD y uno de los principales opositores a una posible reelección, se retirasen del hemiciclo en rechazo a la presencia de militares y policías en la zona, situación que se ha repetido este miércoles.

La Constitución prohíbe expresamente a Medina buscar un tercer mandato, tras llegar al poder en 2012 y resultar reelegido cuatro años más tarde, en virtud de una modificación constitucional llevada a cabo en 2015.

Sin embargo, funcionarios y legisladores de la corriente que encabeza el mandatario dentro del PLD llevan meses promoviendo su reelección para las elecciones de mayo próximo.

Congreso seguirá militarizado

El Presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, informó que el Congreso Nacional continuará militarizado hasta tanto se mantenga la amenaza de que pueda ser ocupado por manifestantes.

Los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, actuaron correctamente al ordenar la militarización del Congreso para preservar su integridad.

“Fue una decisión responsable, y no me arrepiento, porque resulta que el lunes de la semana pasada, hace 10 días el Ministro de Defensa y el Director de la Policía Nacional, solicitaron reunirse de manera urgente con ambos presidente”, explicó el presidente del Senado.

“De acuerdo a esa reunión e informaciones se determinó que ellos tenían informaciones de que las instalaciones del Congreso Nacional iban hacer ocupadas y de manera responsable le solicitamos al Ministro de Defensa que reforzara las instalaciones del Congreso Nacional”, precisó.

Discrepancia por hechos ahora fue entre senadores

Mientras un grupo de senadores encabezados por Charlie Mariotti Tapia, hicieron un llamado “a nuestro presidente de nuestro partido, el doctor Leonel Fernández, a no apoyar y, por el contrario, condenar estos hechos que no hacen ningún bien a la imagen de nuestro país y al orden institucional que están fuera del justo juego democrático”.

Señala Mariotti que “la forma de mostrar conformidad o disconformidad con las propuestas que se discuten en el congreso es votando, dialogando y legislando, no creando inestabilidad y generando situaciones de desorden”.

Pero el grupo de senadores que apoya a Fernández, Dionis Sánchez, Amarilis Santana, Prim Pujals, José Rafael Vargas, Manuel Guichardo Vargas, y Félix Bautista reiteran que mantienen su firme oposición a la modificación constitucional para imponer la reelección.

“Esta amenaza está creando incertidumbre en la sociedad dominicana por el empeño oficial por hacer sucumbir la frágil democracia, al reiterar la burla a la Constitución, creando una tragedia política de consecuencias impredecibles”, dijo el senador José Rafael Vargas.

El senador José Ignacio Paliza calificó de vergonzoso que el Congreso Nacional, la casa de la democracia se encuentre militarizado, que al interior del propio edificio,

“Nos encontremos con hombres de armas largas, a que le tememos, a quien buscan de intimidar”, agregó.

Santiago Zorrilla, senador, dijo como país no merecemos estar en los ojos del mundo con las escenas del pasado lunes, y este miércoles llegamos al Congreso con militares como si estuviéramos en Arabia.

“No hay motivo para tener la cantidad de militares que están apostados aquí, deberían, ser retirados, no hay necesidad de ese despliegue”, indicó.

La senadora por Dajabón, Sonia Mateo, respondió a los seis senadores que plantearon su posición contra la reelección, señalando que ellos eran sus compañeros cuando “estaban a muerte defendiendo la modificación constitucional del 2010”.

“Es vergonzoso que en el PLD esto ocurra, porque Danilo Medina no se ha pronunciado, somos nosotros los que estamos llevando a cabo una posible reforma constitucional, además da mucha vergüenza que el presidente del Partido, Leonel Fernández, dio a demostrar que es inteligente, pero no es político porque permitir que pase lo que está pasando, no es político”, dijo Mateo.

El presidente del Senado, le dijo a Sonia Mateo que como secretario general “le pido retirar ese pronunciamiento”.

Dionis Sánchez, de Pedernales, respondió a la senadora Mateo recordándole que fue Leonel quien dos veces renunció a repostularse y que en el Senado “no hay calidad moral” para referirse a Fernández. “Fue la senadora Sonia que dijo en las elecciones pasadas que no votaba por la reelección ni que le levantaran las manos con una grúa”, recordó.

