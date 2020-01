Bajista Kevin Lambertucci lidera bandas en Los Ángeles

Comparte esta noticia

El destacado músico venezolano Kevin Lambertucci, sigue dando que hablar, con sus destacadas y productivas intervenciones en diversos proyectos musicales en la ciudad de Los Ángeles, CA, USA.

Agrupaciones como Glenellen, Rayssa, Last Cadence, lo consideran parte fundamental de sus equipos de trabajo y en todos se ha obtenido una evolución notable desde la incursión del virtuoso bajista nacido en Venezuela, radicado en los Estados Unidos.

Con un Bachelor’s Degree (Licenciatura) en Bass Performance y un Minor (Certificado) en Audio Engineering (Ingeniería de Sonido) se gradúa Kevin Lambertucci en la escuela de música “Musicians Institute” de Los Ángeles, CA en 2011, luego de su formación profesional en Venezuela en el “Conservatorio Lino Gallardo” y en el “Taller de Jazz de Caracas”.

Desde la llegada de Lambertucci a esta importante ciudad estadounidense, ha trabajado con muchas bandas, artistas y proyectos musicales en diversos estilos como:

Glennellen (Indie-pop), actriz de amplia trayectoria en diversos proyectos de cine y tv, destacada cantante su propia banda, que combina diversos elementos en otros estilos como el Rock, Hip – Hop, y R & B. El staff de artistas de la agrupación reconoce la llegada de Kevin Lambertucci como un aporte en estabilidad, debido a la excelente dinámica y profesionalismo que ha logrado combinar con el resto de la banda( Lucio Vieira Allen Hinds, Frank Gambale, Gilberto Gil), haciendo shows intrigantes, emocionantes y divertidos para todo tipo de audiências.

Rayssa (Pop Indie Rock), oriunda de Brasil, ha alcanzado varios logros importantes como vocalista de sesion de diversos artistas como Christina Aguilera, Demi Lovato, Nick Jonas, Childish Gambino, solo por mencionar algunos, también ha participado en shows y eventos internacionales tales como Coachella, The 45th Annual American Music Awards 2017, The Voice Finale 2018, entre otros; Rayssa conoce a Kevin Lambertucci en la escuela de música y reconoce que desde su participación en el proyecto ha logrado dar un impulso importante a su carrera como solista y solidificar la banda con músicos de primer nivel. Juntos han participado en eventos como “The Viper Room”, “The Hotel Cafe” “Make Music Hollywood”, reconocimientos como “One of Music Connection Magazine’s Hot 100 Live Unsigned Artists”, han grabado canciones como el sencillo “Stay” y ya están preparando el material para el primer álbum de la solista.

Last Candence (Rock – Metal), proyecto inspirado en bandas como Nightwish, Kamelot, Dream Theater, Circus Maximus, siendo líder y fundador Nathaniel Dominguez y teniendo como parte fundamental el bajista Kevin Lambertucci, quien ha logrado elevar la calidad de sus composiciones debido a su talento y virtuosismo. Juntos han grabado varios sencillos como “Unveil the Light” e “Into Forever”, con amplia difusión en las radios de California, USA, y más de 100 mil reproducciones en las plataformas digitales, preparándose ya para grabar su primer disco “Shadows of Light”.

Otras bandas como Booker T. Jones (Soul/Blues/R&B), Anna Beatriz (Jazz/Latin), Bhavana Reddy (Indie Rock), Daphne’s Roots (Progressive Rock), Shattered Systems (Progressive Rock), también cuentan con la participación del venezolano Kevin Lambertucci en su staff y lo consideran pieza clave para sus producciones y presentaciones en vivo.

Este destacado músico, a su corta edad ya ha realizado diversos eventos, shows y tours por los Estados Unidos en ciudades y estados importantes como San Francisco, Chicago, Washington DC, Detroit, Las Vegas, Arizona, Portland, Alaska, entre otros y en cuanto a trabajos musicales lleva 3 discos de estudio, 4 Extender Play y videos musicales.

