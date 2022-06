Bailarinas coristas se destacan en la música típica

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La música típica sigue evolucionando vertiginosamente en diferentes áreas, ya que algo impensable para un seguidor era ver una agrupación con bailarinas y coristas a la vez, y este es el caso de Masa & su Big Band Típica.

La agrupación puede interpretar el merengue tradicional derecho y poner en escena a dos mujeres que pueden bailar y cantarle a un público amante del merengue de acordeón que cada día se vuelve más exigente.

“El que no se arriesga no triunfa, ya que hay que tratar de posicionar el típico fuera de nuestro cibao y colocar a la vista dos féminas que sean sexys y coquetas más no vulgares, y esto ha sido un gran reto de nuestra parte”, así lo expresó el líder de la agrupación, Jesús Gil Masa.

Además recalcó qué hay un público joven tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, quienes gustan del merengue tradicional bien tocado, pero con colores auditivos y visuales que les permita bailar y presenciar un buen show.

Masa, quien se prepara para hacer una gira promocional en este verano para Estados Unidos de la mano de Ulloa Promotion, dijo sentirse más que feliz por lo que está pasando con su carrera profesional en la música.

