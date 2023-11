(VIDEO)Báez Figueroa revela que aún debe los 55 mil millones del Baninter, 20 años después

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario Ramón Báez Figueroa reveló, que aún debe los mismos 55 mil millones de pesos que llevaron a la quiebra el desaparecido Banco Intercontinental S.A (Baninter) y por cuya acción cumplió diez años de prisión.

Entrevistado por la periodista Julissa Céspedes en el programa Reporte Especial, este dijo que se enteró que la deuda continúa sin variación, cuando le solicitó al Banco Central información sobre la liquidación de los bienes que eran de su propiedad.

“Yo escribo al Banco Central para que me den las explicaciones de cómo va la liquidación de los bienes y lo que recibo es una carta diciéndome que yo debo lo mismo que yo debía cuando comenzó el caso, los famosos 55 mil millones, no ha bajado nada, con todo lo que se vendió y todo lo que se liquidó yo estoy parado en el mismo sitio que yo comencé”, expresó Báez Figueroa.

Tras ser preguntado por Céspedes sobre cómo eso era posible, Báez Figueroa respondió, “eso es lo que yo quiero saber, por eso estoy pidiendo que el Ministerio Público haga una investigación”.

Reveló que comenzó exigiendo que se investigue a Delta Comercial, pero que solicitará lo mismo para otras empresas.

VIDEO TOMADO DEL CANAL DE REPORTE ESPECIAL CON JULISSA CÉSPEDES

El empresario enfatizó que a él van a tener que explicarle dónde están aquellas empresas que eran de su propiedad y que hoy están en poder de terceros, sin estar amortizadas en la deuda del Banco Central.

“A mi hay que explicarme, yo no sé explicarlo, porque yo no liquidé Baninter, si yo lo hubiera liquidado yo supiera en qué se liquidó y todavía la liquidación no ha terminado”, expresó Báez Figueroa.

Aseguró que todos esos bienes que está “reviviendo” son del pueblo dominicano.

“No son míos, ni yo estoy buscando un centavo de eso, yo quiero que se le pague al Banco Central”, manifestó.

¿Por qué ahora?

Ante la pregunta formulada por la comunicadora de por qué sale a reclamar en este momento, Báez Figueroa comenzó diciendo que les prometió a sus padres que mientras estuvieran vivos no iba a hacer nada.

“Ambos fallecieron, entonces llegó el momento ya de darle respuesta a mis hijos y al pueblo dominicano”, advirtió Báez Figueroa.

Petición a la PGR

El pasado 23 de octubre, Báez Figueroa solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar a una serie de personas y empresas sobre el proceso de liquidación a los bienes del Baninter, alegando que hubo un «manejo irregular» de al menos 80 millones de dólares.

Entre las personas que solicita Báez Figueroa sean investigadas mediante una comunicación enviada por su equipo de abogados a la procuradora general, Miriam Germán Brito, así como a la procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso y al director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, figuran los funcionarios del Banco Central, Erving Novas Bello y José Manuel Taveras Lay, gerente y contralor, respectivamente.

De igual manera, solicita que sean investigados José Antonio Najri Cesani, Marcial Najri Cesani, José Lois Malkún, exgobernador del Banco Central, Apolinar Veliz, Félix Calvo, Julio Cross Frías, Luis M. Catano Tavárez, César Augusto Gómez Díaz, Keryma Marra Martínez, Manuel de Jesús Viñas, Tim Hayward y Mark Fitzpatrick.

Sobre el caso Baninter

El banco Baninter fue en su momento uno de los más influyentes del país, pero colapsó en el año 2003 tras un desfalco de más de 55 mil millones de pesos.

Esta situación generó una gran crisis financiera que llevó el alza a todos los precios de los alimentos, materiales de construcción, dólar y quebraron además, varias empresas que pertenecían al grupo bancario.

Por el hecho, Báez Figueroa fue condenado a 10 años de prisión el 22 de octubre del 2007, logrando su libertad condicional el 12 de agosto del 2013.