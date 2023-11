Báez Figueroa dice no quiere saber de políticos y aclara que no está en cuestiones políticas

Reveló le fue negado el acceso a una auditoría que solicitó el actual gobernador del Banco Central

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El empresario, Ramón Báez Figueroa aseguró que no quiere saber de políticos y que no busca hacer política, al solicitar 20 años después, que sean investigadas empresas supuestamente involucradas en el desaparecido Banco Intercontinental (Baninter).

“Nosotros tampoco queremos como dijo alguien, que estamos desestabilizando el sistema financiero, no, nosotros no estamos hablando de bancos, nosotros no estamos en eso”, agregó Báez Figueroa al ser entrevistado por Julissa Céspedes en el programa «Reporte Especial».

Enfatizó que no quiere saber de políticos, y que se considera amigo de todos, dentro de los que citó al presidente Luis Abinader, Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía, entre otros.

En ese sentido, dijo que, pese a que fue apresado durante la gestión de gobierno de Mejía, aclaró que es amigo de él y que, a su entender, “fuerzas incontrolables” lo llevaron a Mejía a tomar la decisión de su encarcelamiento.

Indicó que Hipólito Mejía cumplió con su deber como jefe de Estado, como cualquier otro lo hubiese hecho en su lugar.

Busca limpiar su nombre

“Aquí no hay cuestión política, aquí lo único que se está buscando es cobrar lo que se debe, por mis hijos y cobrar lo que es del pueblo dominicano, limpiar mi nombre tan sencillo como eso”, agregó durante la entrevista.

Asimismo, dijo que ya él cumplió y que le falta cumplir con su familia, “esa es la razón”.

Báez Figueroa afirmó que no quiere que le den dinero, y que no está buscando dinero, “el que tenga algo y lo deba que vaya al Banco Central y que pague, no tiene que verme a mí”.

Reveló que muchos lo llaman y que no le toma llamada a nadie, porque no sabe lo que le van a decir. “Yo sé que el que me llama algún interés tiene, ni que yo fuera tonto”.

Confirmó que, de esas llamadas, algunas podrían tratarse de personas que tienen empresas que no fueron liquidadas y que talvez tienen deudas pendientes, ya que según dijo, “conoce a todo el mundo” y sabe quien estaba y quien no estaba”.

Reiteró que no hay nada política en este proceso. “Luis Abinader, señor presidente ¿que tuvo que ver con eso? Nada. ¿Entonces que política puedo yo estar buscando?”.

Reveló le fue negado el acceso a una auditoría que solicitó el actual gobernador del Banco Central

Báez Figueroa reveló que le fue negado el acceso a una auditoría que solicitó el actual gobernador del Banco Central, Héctor Valdéz Albizu, porque supuestamente no tenía derecho a la misma.

“Fuimos a un tribunal a solicitar esa auditoria y el tribunal dijo que yo no tenía derecho. Y si yo no tenía derecho, nadie tenía derecho, porque el más interesado por esa auditoría debería ser yo”, apuntó.

Señaló que tras su salida del Baninter se produjo el primer y único siniestro en la historia de esa entidad bancaria. Donde se perdieron muchos documentos y equipos de cómputos. “Nunca el banco había cogido fuego, cogió fuego después de, pero tampoco quiero especular”.

Al ser preguntado sobre si pediría nuevamente la citada auditoría, Figueroa indicó que pedirá todo lo que tengan que pedir y que “este es el comienzo”.