Bad Bunny sorprende con su presencia en documental “La cuna del dembow” de Amazon

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La internacional estrella de la música urbana, Bad Bunny, sorprendió con su presencia en el lanzamiento del segundo capítulo del popular documental “La cuna del dembow”, dirigido por el afamado director dominicano Rodrigo Films.

Durante su participación, Bad Bunny da declaraciones exclusivas sobre la importancia del estilo del dembow en su carrera y otros mercados. “Yo recuerdo que muchas personas me decían que el dominicano, que el dembow, no se irá mundial hasta que no cambien las jergas y al final yo entiendo que eso es lo que le está dando el mayor resultado a nivel mundial”, expresa el conejo malo durante parte de su interview.

Además de este intérprete puertorriqueño, otras figuras fueron desbloqueadas en este sustancioso rodaje, entre ellas Santiago Matías (Alofoke), Tito Flow y Yailin La Más Viral.

“Este es solo el inicio del cambio que está logrando nuestra música urbana, fuera de aquí hemos logrado conquistar un gran parte del mercado y ese será uno de mis próximos pasos: Mostrar al mundo y los dominicanos lo grande que ya somos” expresó Rodrigo.

Se recuerda que el primer fragmento de este largometraje, tuvo un rotundo éxito dentro y fuera de República Dominicana, donde participaron los principales creadores de este ritmo como también los exponentes más pegados en la actualidad como Rochy RD, Yailin “La más viral”, Bulin 47, El Yala, Bulova, Kiko El Crazy, El Mayor Clásico, Jacol, Pablo Piddy, Farruko, Yomel “El Meloso”, Dj Lobo, Shelow Shaq, El Ken, El Crock, Ceky Viciny, La Materialista, Lírico “En La Casa”, entre otros grandes artistas que iniciaron y viven del dembow.

