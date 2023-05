Bad Bunny regresará a la música en solitario y asegura próximo tema será «un himno»

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Luego de su éxito y tras estar alejado de la música, e incluso, probar suerte en la actuación, Bad Bunny primero realizó una colaboración con el grupo de regional mexicano Frontera con el tema «Un x100to»; de hecho se presentaron en Coachella con esta canción. Ahora, el representante de música urbana está de regreso en solitario con el tema «Where she goes».

«Fue realmente divertido. Esperaba hacer música este año, dije eso. Solo lo sentí. Tuve esta idea, tuve este sentimiento y dije ‘hagámoslo’. Así que de eso se trata la música, de divertirnos», mencionó Bad Bunny a Apple Music.

«Así que eso es lo que me gusta tanto, esta canción, me encanta. La he estado escuchando 100 veces todos los días. El video también es una locura, así que estoy muy emocionado de mostrarle al mundo mi nuevo trabajo. Estaba en Los Ángeles. Ese ritmo, mi hombre, Mag, uno de mis productores, él me envió este beat como, «Yo», creo que hace ocho o nueve meses. Y desde que lo escuché, me gusta, pero no escribí nada, solo lo guardé».