Bad Bunny recibe sortijas de Spotify por ser el artista más escuchado por tres años

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, PR. – La estrella internacional Bad Bunny, quien este fin de semana culminó la gira más exitosa de un artista boricua en la historia con sus conciertos en México, hoy, suma otro reconocimiento a su galardona carrera al recibir tres sortijas de parte de la plataforma Spotify por ser el artista más escuchado en tres años consecutivos.

Tal y como se hace en muchas disciplinas deportivas la sortija simboliza la victoria y el hecho de hacer historia, en este caso en la industria musical. Las tres sortijas tienen diferentes diseños alusivos a los distintos símbolos y logos que Benito Antonio Martínez Ocasio ha utilizado desde el 2020 hasta el presente en relación a sus álbumes, sus diferentes giras y su mercancía de promoción.

La sortija del 2020 lleva el famoso ojo que plasmó en el disco “X 100pre”, la pieza del 2021 muestra el camión del disco y la gira “El último tour del mundo” y la joya del 2022 exhibe el popular corazón de “Un verano sin ti”.

Spotify gives Bad Bunny 3 rings for being the MOST listened to artist on the platform for 3 consecutive years. pic.twitter.com/9AbzyCJlng

— Access Bad Bunny ☀️🌊❤️ (@AccessBadBunny) December 13, 2022