Bad Bunny pone a James Corden a cantar en español; versiona a Harry Styles en el “Carpool Karaoke”

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – El artista urbano Bad Bunny fue el invitado estrella del Carpool Karaoke, famoso segmento del programa «The Late Late Show», conducido por el británico James Corden, quien sorprendió cantando en español. En la dinámica participan famosos de todo tipo, especialmente de la industria musical, ellos suben al auto del anfitrión para conversar y cantar mientras dan un paseo.

Esta edición especial, emitida el martes 14 de marzo, empezó con una breve conversación entre el presentador y el artista urbano. Corden le preguntó sobre su decisión de utilizar el apelativo ‘Bad Bunny’ como nombre artístico.

«El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el ‘flow'», respondió Benito Martínez Ocasio, nombre real del artista.

Bad Bunny y su versión de «At is was»

La primera canción que interpretaron juntos fue «Dakiti», del álbum «El último tour del mundo»; luego cantaron ‘I like it like that’, tema que grabó el boricua junto a la rapera dominicana Cardi B y el colombiano J Balvin. El tema «Tití me preguntó», de su más reciente producción musical «Un verano sin ti», tampoco podía faltar en el segmento.

Sin embargo, uno de los momentos más destacados fue la interpretación que hizo de «At is was», el éxito mundial del exintegrante de One Direction, Harry Styles. Aunque al inicio tuvo algunas dificultades para cantarla, el ‘Conejo malo’ supo apoyarse en la interpretación del presentador.

La participación de Bad Bunny en el programa culminó con un segmento en el que el artista urbano le enseñaba a Corden algunas movidas de lucha libre con la ayuda del famoso luchador de la WWE Rey Mysterio.

“¿Es verdad que casi no llegas a la apertura (de los Grammys)?”, preguntó Corden, a lo que Martínez Ocasio respondió que sí, que estuvo estancado en tráfico de Los Ángeles y llegó a penas 8 minutos antes de tener que subir a tarima. “Estaba sudando, estaba nervioso, 2 minutos antes de cantar, estaba bien nervioso y bien ansioso”, explicó.

El anfitrión cuestionó a dónde había ido, a lo que el artista respondió que “estaba haciendo ejercicio”.

El próximo número fue una de las primeras colaboraciones del Bad Bunny con otros grandes artistas. Se trató de “I Like It Like That”, junto a la rapera de ascendencia dominicana Cardi B y el colombiano J Balvin.

La canción “Tití Me Preguntó”, de su más reciente producción musical, fue el siguiente tema que cantaron.

