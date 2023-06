Bad Bunny le pide a Kendall que tengan un hijo y ella quiere, pero »no es el momento»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La superestrella del reggaetón y el trap, Bad Bunny, ha sorprendido este viernes luego de que se diera a conocer la información de que le propuso a la modelo e integrante del clan Kardashian, Kendall Jenner tener un hijo.

Esta propuesta de inmediato desató una ola de especulaciones y rumores en los medios de comunicación ya que estos no han confirmado una relación de amor, pero tampoco dan a demostrar lo contrario.

De acuerdo con una entrevista que ofreció Kendall al reconocido The Wall Street Journal, ella aceptó que quiere ser madre, pero señaló que ‘’todavía no es el momento’’.

Como todas las celebridades, la modelo y el cantante se han visto rodeados por los rumores sobre su relación. Los más recientes tienen que ver con un supuesto embarazo y hasta se habló de separación. Aunque Bad Bunny ya había dado a entender que las habladurías eran falsas, ahora Kendall también ha hablado al respecto y hasta descartó la posibilidad de un embarazo pronto.

A la modelo le preguntaron por los rumores del embarazo, los cuales surgieron luego de que se estrenara el avance de un nuevo episodio de Keeping Up With The Kardashians. En el adelanto del cuarto episodio de la tercera temporada del programa se ve a algunos de los productores preguntando: “¿Cómo va el embarazo?”. Tras la pregunta, lo único que se ve es a Kendall Jenner sonriendo.

