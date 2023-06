Bad Bunny es la portada de la edición julio/agosto de Rolling Stone

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El famoso cantante de reguetón, Bad Bunny, ha dejado a sus seguidores boquiabiertos con su última sesión de fotos para la revista Rolling Stone de la que es portada para la edición julio/agosto.

En la portada, el artista puertorriqueño posa sin camiseta, mostrando su físico y dejando al descubierto sus tatuajes. La imagen ha causado sensación en las redes sociales, convirtiéndose rápidamente en tendencia mundial.

‘’ Bad Bunny ya ha conquistado el mundo. ¿Qué le queda por hacer? La megaestrella global @sanbenito es la portada de la edición de julio/agosto de Rolling Stone dedicado al futuro de la música. Nos habla de ser fiel a sí mismo mientras no se quita a los paparazzi de encima y de mucha cabronería’’, fue lo escrito en el post de Instagram del cantante.

La entrevista que acompaña a esta impactante sesión de fotos revela algo más que solo su atractivo físico. Bad Bunny aprovecha la oportunidad para hablar sobre el incidente del móvil de una de sus fans durante un paseo por Casa de Campo en República Dominicana.

El incidente ocurrió hace unos meses cuando el artista una noche paseaba por el paradisíaco lugar y una fan se acercó para hacerse una foto, pero él agarró el teléfono móvil y lo lanzó al suelo.

Este gesto no tardó en viralizarse en redes sociales, ganándose la crítica de muchos usuarios. «La gente estaba grabando y yo saludaba, ‘¡Qué lo qué!’, por aquí, por allá, pero esa persona se me metió en el mismo medio, se me recostó encima, así como que con el cuerpo», explica.

¿Se arrepintió el Conejo Malo de su gesto? «Al otro día, al otro día. Mano, ese celular existe, ese celular no se rompió, me molesta que es algo que nunca han dicho, yo no lo tiré al agua. Lo tiré para un arbusto», añade. «Debería subir el vídeo. Ella lo tiene», ríe.

