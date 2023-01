Bad Bunny elimina publicación donde justificaba por qué lanzó el teléfono de una fan

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El cantante puertorriqueño de música urbana, Bad Bunny, comenzó el 2023 muy distinto a como terminó el 2022. Luego de que se hicieran virales unos visuales en los que se le ve lanzar el celular de una fanática la noche de Año Nuevo en el exclusivo complejo Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana, el momento desafortunado sigue dando de qué hablar.

¿Lo más reciente? El intérprete de “Tití me preguntó” eliminó el tuit donde intentó justificar su comportamiento. En tiempos de redes sociales lo anterior es imposible, por lo que muchos usuarios de la plataforma se han encargado de mantenerlo en el “timeline” de la cuenta del artista.

“El sujeto es un imbécil que no sabe de qué van las leyes, el civismo y la educación. Cree que si considera una falta de respeto tiene el derecho absoluto de agredir, dañarte o violentarte. No me esperaba menos de él”, afirmó Naya Castro.

Al igual que Castro, son muchos los que han acudido a la red social para expresar su descontento ante las acciones de Benito Antonio Martínez Ocasio. De igual manera, algunos medios comienzan a reportar una baja en popularidad hacia el cantante.

“Y no solo es que se equivocó, sino que en lugar de salir y pedir disculpas se justificó”, “Así como subió, así mismo bajará, por vulgar. Bravo ya era hora que la gente abriera los ojos” y “No entiendo cómo pueden idolatrar a este maleducado. Espero y pronto sea una “estrella fugaz” más”, son varios de los comentarios que se pueden leer en una publicación del programa matutino de Univision, “Despierta América”.

Bad Bunny se convirtió en 2022 en el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial por tercer año consecutivo y el cantante que mayor cantidad de dinero recaudó por conciertos en un año con $373 millones, según Billboard Boxcore.

Sin embargo, y a pesar del éxito cosechado en su última gira en Estados Unidos y Latinoamérica, el puertorriqueño anunció el pasado mes de diciembre, en una entrevista a la revista Billboard que se tomará un descanso y no se presentará en 2023. Según contó, quiere dar así prioridad a su salud física y mental, disfrutar de lo conseguido y poder trabajar en la música sin presiones.

“Vamos a celebrar. Vamos para acá, vamos para allá, vamos en el barco. Tengo un par de compromisos esporádicos y voy al estudio, pero no hay presión. Me digo: ‘Acuérdate de ti mismo, cabrón’”, respondió.

