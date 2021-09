Bad Bunny, el gran ganador de los Premios Billboard 2021

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Durante los Premios Billboard 2021, el artista puertorroqueño, Bad Bunny, se consolidó como el triunfador indiscutible de la noche, ya que ganó en 11 de las 22 categorías en las que estaba nominado.

El rapero y compositor de música urbana originario de Puerto Rico ganó los premios de ‘Artista del Año’, ‘Artista Latin Rhythm del Año’ y ‘Canción del Año’, así como los de ‘Top Latin Álbum’, ‘Álbum Latin Rhythm del Año’ y ‘Compositor del Año’.

No obstante, se destaca que fue una de las grandes estrellas que robaron suspiros y brillaron en sus looks en la alfombra roja de los Premios Billboard 2021.que se celebraron en el Watsco Center, en el estado de Florida.

“Gracias a todos siempre por apoyar mi música. Gracias a los que trabajaron en este disco, a todos los productores… nada le dedico este premio a todas las personas que hacen música allá afuera, que hacen lo que aman y que quizá no tienen la misma exposición o no tienen el mismo reconocimiento, pero hay mucha gente que quizá no son tan conocidos y están haciendo muy buena música, y un día yo fui igual, no fui conocido y hoy estoy aquí. Los respeto”, sostuvo Bad Bunny al momento de recibir la estatuilla.

“Muchas gracias por hacer muy buena música y los quiero”, agregó el intérprete de ‘Yo Perreo Sola’ durante su discurso de aceptación para el premio de Top Latin Album del año.

