Bad Bunny convierte su último videoclip en una crítica a los problemas en Puerto Rico

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN, PR. – El cantante Benito Antonio Martínez Ocasio, Bad Bunny, ha estrenado este viernes el videoclip de El Apagón, que incluye un reportaje realizado por la periodista puertorriqueña Bianca Graulau en el que, bajo el título Aquí vive gente, se critica cómo afecta a la población la venta de propiedades públicas por parte del Gobierno de Puerto Rico y critica los beneficios fiscales de los inversores estadounidenses, debido a que la isla continúa siendo administrada por Estados Unidos.

El Apagón se incluye entre las 23 canciones que el artista puertorriqueño grabó en su álbum Un verano sin ti, publicado el pasado mes de mayo. Con este último video, Bad Bunny retoma la crítica ante la situación en Puerto Rico.

En 2019, el cantante canceló la grabación de su álbum para unirse a las protestas en la isla para exigir la renuncia del entonces gobernador, Ricky Roselló, por participar en chat homófobos y sexistas.

En el video, la periodista señala como principal problema del incentivo estadounidense la Ley 22, la Ley Para Incentivar el Traslado de Individuos Inversionistas a Puerto Rico que, según cuenta Gaurau, “permite a los extranjeros no pagar ciertos impuestos” cuando se mudan a la isla.

La puertorriqueña asegura, además, que las personas que se mudan al país, “no paga tributos por las ganancias de sus inversiones en acciones, criptomonedas y bienes raíces”.

El reportaje muestra cómo la presencia de estos negociadores ha afectado a diferentes recursos estatales como las viviendas públicas, las playas o la electricidad (perteneciente a Puerto Rico hasta 2021).

Antes del final del último minuto del videoclip, Graulau explica uno de los problemas de la isla: los cortes de luz. La periodista cuenta la explosión de una planta eléctrica que dejó a toda la isla sin iluminación el pasado mes de agosto.

Se trata de la planta Costa Sur de Guayanilla, que cortó el suministro eléctrico a a 1,4 millones de personas. El corte de video, previo al inicio del reportaje, señala la compra del control eléctrico de Puerto Rico por parte de la empresa privada Luma Energy.

La empresa firmó un contrato de 15 años en un momento de recuperación tras el huracán María, que destruyó casi toda la red de tendido eléctrico en 2017. Este año, la empresa ha sido noticia por los constantes apagones y el incremento excesivo de las facturas de luz, que ha provocado protestas en la isla.

El reportaje recoge los testimonios de varios puertorriqueños que se han visto afectados por la compra de inmuebles por parte de inversores extranjeros beneficiados por la Ley 22.

La puertorriqueña señala a uno de los inversionistas, Chaim M. Hazan, que se ha hecho con 15 propiedades públicas de Puerta de Tierra, uno de los barrios de San Juan que, según indica Graulau, estaba destinado a las personas esclavas tras obtener su libertad.

La periodista entrevista al presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Tatito Hernández, quien, según señala Graulau, ha recibido donativos por parte de los beneficiados por la Ley 22, con un valor de 18.300 dólares para su campaña política.

Tatito no duda en afirmar que la periodista tiene razón cuando asegura que los habitantes de los barrios como Puerta de Tierra “ven que el Gobierno está quitándoles recursos para ponérselos en bandeja de plata a las personas que tienen muchos recursos”.

Una de las afectadas por el aumento de los precios tras el cambio de dueño de su edificio, Maricusa Hernández, muestra el aviso de desahucio en el que se lee “aviso de 30 días para desalojar”. Hernández, una mujer dominicana que lleva casi 26 años alquilando el mismo departamento en Santurce (San Juan, Puerto Rico), cuenta que en la isla “están desplazando al boricua para hacerse ellos ricos a través de lo nativo de aquí”.

La melodía de El Apagón acompaña al reportaje, que no pierde el sentido con la canción. En algunos segundos de los 22 minutos que componen el videoclip y el reportaje, suena una parte de la letra, que narra: “Yo no me quiero ir de aquí, que se vayan ellos. Esta es mi playa, este es mi sol, esta es mi tierra, esta soy yo”.

