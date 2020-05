Bad Boys For Life (2020)

Sabes que el salto es una locura, pero como quiera te lanzas. Tan propio de nosotros los humanos perseguir empresas que sabemos serán un fracaso. Bad Boys for Life era una película que se me antojaba mucho. Escondiendo el deseo en el vestido del deber, de la necesidad de completar el visionado para actualizar este rincón digital al que llega uno que otro cinéfilo para aventurarse con mis reseñas. Era como una tarea pendiente para seguir el ritmo (ahora ralentizado a la fuerza) de la industria hollywoodense. Aún no cumplía los catorce cuando Michael Bay trajo al mundo la primera cinta de la franquicia en 1995, amor a primera vista.

De esos recuerdos cinéfilos de la adolescencia Bad Boys se mantiene vívido. Recuerdo esa primera vez en el cine y luego una segunda. El filme de Bay se destaca y se mantiene como una de las mejores películas de acción de los 90 por saber a la que jugaba, no pretende. Fueron los carismáticos personajes de Mike Lowrey (Will Smith) y Marcus Burnett (Martin Lawrence) los que cargaron el filme sobre sus hombros, adornados por la buena dosis de balaceras, persecuciones y explosiones. Un aire de buen cine de acción de los 80 perfumó la puesta en escena. En 2003 Lowrey y Burnett volverían a sus andanzas y, aún cuando en menos medida, los resultados fueron positivos.

Bad Boys para siempre

Esta tercera entrega no cuenta con Michael Bay como director. Adil El Arbi y Bilal Fallah son los responsables de regresar a la pantalla a Smith y Lawrence. En un viaje que sirve solo para empañar el legado. Si bien el género de acción no se reconoce por sus sólidas historias (hay sus excepciones) y las dos anteriores cintas tampoco habían ofrecido guiones dignos de estudiar, esta es la más absurda. No hay por donde entrarle a la historia y las acciones que se desarrollan no persiguen una lógica ni siquiera en el universo ficticio del filme.

Marcus acaba de convertirse en abuelo y en futuro cercano coquetea con el retiro. Mike pretende disuadirlo y se imagina ambos combatiendo el crimen hasta que ya las fuerzas no les den. De forma paralela en una cárcel de México una misteriosa reclusa completa un espectacular escape. Las piezas se van moviendo hasta que los caminos de aquella mujer se cruzan con los de los dos detectives de la ciudad de Miami. Mike y Marcus tendrán que emplearse a fondo para combatir a un misterioso asesino que está eliminando uno por uno a los involucrados en un sonado caso de narcotráfico.

Sangre nueva

Un ejercicio de mercadeo más que una película es Bad Boys for Life. Nos queda muy claro que la franquicia se prepara para seguir produciendo, introduciendo un grupo de caras nuevas y personajes que hablan con los códigos de las nuevas generaciones. Paola Núñez como Rita es la que encabeza esa sangre nueva. Will Smith y Martin Lawrence siguen siendo los pilares, pero la escena se prepara para que los secundarios brillen. Otro elemento es el de utilizar una figura influyente del mundo de la música urbana en el personaje antagonista de Zway-Lo protagonizado por Nicky Jam. Junto al cantante están Kate del Castillo como Isabel Aretas y Jacob Scipio como Armando Aretas, todos se paren en la esquina de los malos sin éxito, villanos desabridos.

Ni las intrincadas escenas de acción, ni las vertiginosas persecuciones por las calles de Miami, ni el millón de tomas áreas de la ciudad, logran que el filme encuentre un ritmo. Son escasos los momentos donde Mike y Marcus encuentran esa química que los inmortalizó y lo mejor lo entrega Marcus en dosis muy pequeñas.

4/10

