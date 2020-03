Bachatero Joe Veras denuncia que gobierno no quiere pagar a los artistas de las fiestas populares

View this post on Instagram

Dicho esto a modo jocoso pero con responsabilidad tomo esta imagen que encontré en Internet y la comparto con ustedes …… Señores Artistas, comunicadores, musicos, dueños de sistemas de sonidos, promotores, bailarines, y dueños de tarimas y luces del pais entre otros…… quiero manisfetarme en contra del corona virus que está matando a los artistas dominicanos desde hace muchos años y nadie es capáz de buscarle una cura, ni entender que la música es un modo de vivir de un sin número de personas sin tener que depender de ningún gobierno …. En mi caso desde el 13 de diciembre hay un Vírus que me está matando y tengo que ponerme gel limpia manos para poder entrarla a mi bolsillo vacio A pesar de ser mi primera vez que caíí en el gancho por que nunca he vivido este tipo de situaciones porque como negocio apredí a no trabajarle fiao a nadie …..👀👀 Da pena, da verguenza que a la mayoría de los que trabajámos en la industria del entretenimiento se nos maltrate tanto en este pais Basta ya de táaanto miedo…..