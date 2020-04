Bachatero Anthony Santos se solidariza con afectados del COVID-19 de Nueva York

View this post on Instagram

New York es hoy el epicentro de esta crisis sanitaria que impacto la humanidad 🌎. Quiero expresar desde lo más profundo de mi alma, mi más alto sentido de solidaridad con esta ciudad que ha sido receptora de muchos sueños de ciudadanos del mundo, en especial la República Dominicana, una ciudad que ha marcado mi vida por la alta distinción que han tenido con mi carrera artística. Manifiesto mi mas sentido pésame a toda la familia latinoamericana que ha perdido sus seres queridos por este mal, DIOS de paz a sus almas, fuerzas y conformidad a sus seres queridos. Estaré eternamente agradecido de mi público de New York, del Alcalde Bill de Blasio por su distinción con mi persona, estoy consciente de la batalla que están librando con este enemigo invisible que ha quitado el sueño a la humanidad, desde aquí de mi querida quisqueya le mando un fuerte abrazo virtual y le aplaudo a él y a ese equipo humano que no descansa para sacar adelante esa metrópolis capital del mundo, solo me resta decirles que los amo, y que estoy plenamente convencido que con la ayuda de DIOS y nuestra FE firme, nos volveremos a ver y se que saldremos fortalecidos de esta crisis sin precedentes que nos afecta a todos en el mundo. @nycgov @billdeblasio #AlcaldiaDeNewYork #NewYork ❤️ #AnthonySantos #estumayimbe