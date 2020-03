Bach: “La cancelación destruiría el sueño de 11.000 deportistas”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, Madrid.- El presidente del COI, el alemán Thomas Bach, ha enviado una carta a los deportistas olímpicos en la que afirma que la “cancelación” de Tokio 2020 destruiría el sueño olímpico de 11.000 atletas” y que una “decisión sobre un aplazamiento hoy” sería “prematura” y “no podría determinar una nueva fecha”.

En su misiva, remitida este domingo después de que el COI se haya dado un plazo de cuatro semanas para tomar una decisión respecto a los Juegos ante la expansión mundial del coronavirus, Bach admite estar “ante un dilema” y recuerda haber vivido una situación de incertidumbre parecida con motivo de los Juegos de Moscú’80.

“Al igual que usted, nos encontramos en un dilema: la cancelación de los Juegos destruiría el sueño olímpico de 11.000 atletas de los 206 Comités Olímpicos Nacionales, del Equipo Olímpico de Refugiados del COI, muy probablemente para los atletas paralímpicos, y para todas las personas que lo apoyan como entrenadores, médicos, funcionarios, compañeros de entrenamiento, amigos y familiares. La cancelación no resolvería ningún problema y no ayudaría a nadie. Por lo tanto no está en nuestra agenda”, afirma.

En su texto asegura que “un aplazamiento hoy no podría determinar una nueva fecha para los Juegos Olímpicos debido a los inciertos desarrollos en ambas direcciones: una mejora, como estamos viendo en varios países gracias a las severas medidas que se están tomando, o un deterioro de la situación en otros países”.

“Creo que puedo sentirme con aquellos de ustedes que consideran que la situación es insatisfactoria. A pesar de que, en circunstancias muy diferentes y por razones muy distintas, tuve una experiencia de incertidumbre como atleta en los preparativos de los Juegos Olímpicos de Moscú de 1980. No estábamos seguros de si los Juegos se llevarían a cabo y si se nos permitiría participar. Francamente, hubiera preferido que los responsables de la toma de decisiones se hubieran tomado más tiempo para decidir sobre una base de información más sólida”, añade.

El presidente expresa la preocupación por la enfermedad e insiste en la “prioridad de las vidas humanas sobre todo, incluyendo la puesta en escena de los Juegos”, así como que “el COI quiere ser parte de la solución” y todas sus decisiones respecto a los Juegos de Tokio se guían por “salvaguardar la salud de todos los involucrados, y contribuir a contener el virus”.

También reconoce “la tremenda incertidumbre” que comparten tanto los deportistas ya clasificados que pueden entrenarse, como los que están pendientes de clasificación, los que no pueden entrenar como hacen habitualmente y los que “no pueden hacerlo en absoluto” debido a las medidas anti-COVID-19 en su país”.

“Esta incertidumbre nos sacude los nervios y levanta o refuerza las dudas sobre un futuro positivo; destruye la esperanza. Algunos incluso tienen que temer por su propia existencia. En este momento nadie puede realmente hacer afirmaciones totalmente fiables sobre la duración de esta lucha contra el virus (…) Por lo tanto, el COI no puede responder a todas sus preguntas. Por eso confiamos en el consejo de un grupo de trabajo que incluye a la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, apunta.

Después de que federaciones de algunos países se hayan pronunciado a favor de un aplazamiento, el presidente del COI indica a los atletas que nunca debemos rendirse, “aunque las posibilidades de éxito parezcan muy pequeñas” y que “deben estar siempre listos para adaptarse a nuevas situaciones”. “Una decisión final sobre la fecha de los Juegos Olímpicos Tokio 2020 ahora sería todavía prematura”, subraya.

Bach habla de la complejidad que supondría posponer los Juegos ya que “una serie de lugares críticos necesarios para los Juegos podrían no estar ya disponibles”, “la situación, con millones de noches ya reservadas en hoteles, es extremadamente difícil de manejar, y el calendario deportivo internacional para al menos 33 deportes olímpicos tendría que ser adaptado”.

“Por lo tanto, para seguir estudiando los diferentes escenarios, se necesitaría el pleno compromiso y cooperación del Comité Organizador de Tokio 2020 y de las autoridades japonesas, así como de todas las Federaciones Internacionales (FI) y Comités Olímpicos Nacionales (CON) y de todas las partes interesadas en los Juegos Olímpicos. A la luz del deterioro de la situación mundial y en el espíritu de nuestro compromiso compartido con los Juegos Olímpicos, el Consejo Ejecutivo del COI ha iniciado hoy el siguiente paso en nuestros escenarios”, firmó.

