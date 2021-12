¿Babe Ruth realmente conectó 715 jonrones?

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Los 714 jonrones de Babe Ruth son uno esos números que se quedan plasmados en la memoria de aquellos que siguen el deporte. Incluso después de que Henry Aaron lo superó con su cuadrangular 715, el total de Babe sigue siendo de peso. Siguió siendo la mayor cantidad para un zurdo durante casi 40 años, hasta que Barry Bonds lo sobrepasó. Ellos son los únicos que han superado la marca de 700 bambinazos en la historia de las Ligas Americana y Nacional.

Pero, ¿y si George Herman Ruth hubiese empalmado 715 cañonazos? Bueno, entonces el día en el que Aaron hubiese roto la marca sería el 11 de abril de 1974, tres días después de su 715. Hubiese sido ante otro lanzador de los Dodgers, en vez de Al Downing. La respuesta a la trivia sería Charlie Hough. En vez de un jonrón de dos carreras que empató el partido en la cuarta entrada, el récord de Aaron hubiese sido con un tablazo solitario para irse arriba en la séptima.

Ese hubiese sido el caso real, si el Comité Especial de Récords de Béisbol de MLB se hubiese quedado con la sentencia original en abril de 1969. Pero luego de darle crédito a Ruth por su jonrón número 715, el comité revirtió la decisión y la marca quedó en 714.

Esto fue lo que pasó.

¿Cuándo un jonrón no es jonrón? Cuando lo dicen las reglas de 1918.

Antes de 1920 – cuando aún no había un Comisionado de Béisbol que determinara las mismas reglas para varias ligas – los juegos que terminaban con cuadrangular en la novena entrada o más (lo que ahora llamamos jonrón de oro) terminaban cuando el corredor que representaba la carrera del triunfo cruzaba el plato. Si había un jugador en primera base, con el juego empatado en la parte baja de la 11ma entrada, y el bateador sacaba la bola del parque, el encuentro se terminaba una vez se anotara la rayita de la victoria, dejando al bateador en la tercera base con un triple.

Ese fue el escenario que sucedió en el décimo tramo en el Fenway Park el 8 de julio de 1918. Con el juego empatado a cero, Ruth, de 23 años, se paró en el plato con Amos Strunk parado en la inicial. Babe estaba en medio de su transición de ser un lanzador a un jugador que batea mejor que lo que lanza, Aquí los innings lanzados y las veces al bate entre sus temporadas entre 21 y 24 años en Boston.

1916: 323.2 IL; 152 VB

1917: 326.1 IL; 142 VB

*1918: 166.1 IL; 382 VB *

1919: 133 .1 IL; 543 VB

Stan Coveleski, otro futuro miembro del Salón de la Fama, estaba en la lomita por Cleveland, cuando Ruth envió la bola bien por encima de la pared del jardín derecho – fue visto como en jonrón más largo en la historia del estadio durante un pequeño período de tiempo. Debido a que las reglas indicaban que el juego había terminado una vez Strunk pisó el plato, Ruth se acreditó un triple.

Muchos vieron la falla en la regla. “LAS REGLAS DEBERÍAN CAMBIAR PARA CUBRIR HITS COMO EL DE RUTH”, salió publicado en un titular en el Boston Globe. “No hay ninguna razón como para dejar a un hombre en base, cuando debió haber sido un cuadrangular de Ruth”, escribió Melville E. Webb Jr. “No es cuestión de que el juego se acaba una vez el corredor pisa el plato. Todos conocen esa regla. Pero, ¿qué daño le puede hacer a los anotadores ajustar la regla para que los hits como los de Ruth cuenten?

Dichas reglas de anotación cambiarían poco más de dos años después, pero no se aplicaría de forma retroactiva. Eso ocurrió en 1968, cuando el comisionado William Eckert se dedicó a estandarizar las estadísticas de MLB y los récords, para la publicación de la primera Enciclopedia de Béisbol. El comité fue el que determinó qué ligas serían consideradas lo que hoy conocemos como Grandes Ligas, dejando por fuera la Asociación Nacional de 1871-1875 y a las Ligas Negras (que ni siquiera fueron consideradas).

Pero el comité también decidió aplicar las reglas de forma retroactiva hacia toda la historia del béisbol, desde la fundación de la Liga Nacional. Específicamente: “Major League Baseball debe tener un registro de récords desde 1876”.

En el proceso de búsqueda, el comité encontró 37 ocasiones en las que un bateador del equipo de casa conectó lo que para hoy – y 1968 – significa un jonrón de oro, pero sólo se le acreditó un sencillo, doble o triple. En abril de 1969 fue anunciado que, cuando se publicó la Enciclopedia de Béisbol a finales de ese año, esos 37 batazos serían reconocidos como cuadrangular.

Los titulares fueron los siguientes:

“Ruth conectó 714, ¿no? ¡No! Son 715 para Babe – Chicago Tribune

“Babe conectó su jonrón 715” — Tampa Bay Times

“Finalmente superaron los 714 jonrones de Ruth” — Arizona Republic

“Lo siento, Willie: Babe acaba de dar otro” — Wisconsin State Journal

“51 años después, el Sultán ha dado otro” — Minneapolis Star Tribune

Pero también hubo críticas. El columnista Dick Young escribió en el New York Daily News: “Mira, alguien decidió que Babe Ruth dio un batazo en 1918 que fue cantado triple, pero debió ser jonrón. Eso fue hace 51 años. Aunque no parezcan que 51 años son muchos como para corregir un error, esto no fue un error, sencillamente fue la ejecución de una regla vigente para entonces”.

No habían pasado dos semanas cuando el comité se volvió a reunir y decidieron, con una votación de sus miembros, que no aplicarían la regla actual a casos de años previos.

“La misión de las personas autorizadas del comité especial de récords de béisbol es recopilar datos, corregir errores obvios y develar material perdido”, dijo Joe Reichler; parte del grupo. “Al analizarlo, el comité sintió que había ido más allá de su autoridad por la interpretación de las instrucciones”.

Así que el total de Ruth se mantuvo en 714. De hecho, pudo haber salido beneficiado. Como mencionó Young en su columna, al elogiar al comité por rectificar su decisión: “Digo esto en nombre de Ruth, porque estoy seguro de que él no hubiese querido que le quitaran dos jonrones – los dos que dio que rebotaron hacia las gradas que, bajo las reglas de ese día, fueron jonrones pero que hoy serían dobletes”.

Sí, 713 no sería lo mismo.

