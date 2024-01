Azulejos en la puja por Blake Snell

Blake Snell.

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- No ha habido mucho ruido en torno al mercado del Blake Snell en los últimos días. Pareciera que los equipos están esperando una caída en su precio.

Un reporte de MLB.com indica que ese parece ser el sentimiento expresado por Bob Nighengale del USA Today, quien informó que varios conjuntos sostienen interés en el zurdo, en específico los Azulejos, quienes han estado “monitoreando discretamente” su agencia libre durante el invierno.

Los Azulejos no habían sido vinculados con Snell, pero su interés en el monticular no sorprende, dado que fueron uno de los finalistas en la puja por Shohei Ohtani y han sido mencionados en los rumores por otros agentes libres de peso, como Cody Bellinger y Matt Chapman.

Añadir al vigente Cy Young de la Liga Nacional mejoraría la que ya es una de las fortalezas de Toronto. Los abridores de los Azulejos se ubicaron en el sexto lugar en fWAR el año pasado (13.5), y todos sus miembros clave siguen bajo contrato, con excepción del agente libre Hyun Jin Ryu, quien realizó 11 aperturas en el 2023.

Snell está generando interés por parte de los Angelinos, según informó Ken Rosenthal de The Athletic (se requiere suscripción). Los Yankees y los Gigantes, quienes habían sido vinculados con el monticular recientemente, puede que ya no estén en la puja por el as, luego de que Nueva York pactara con Marcus Stroman y San Francisco hiciera lo propio con Jordan Hicks.

Relacionado