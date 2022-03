Azulejos armados y listos para contender en el Este de la Americana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TORONTO.- Los Azulejos fueron el equipo que tuvo que superar la mayor cantidad de obstáculos el año pasado, ya que jugaron en tres estadios diferentes, desde Toronto, pasando por Buffalo, hasta su sede de entrenamientos en Dunedin, Florida. Al final, fueron el mejor club que no llegó a la postemporada, el más joven, el más fascinante. Y probablemente el más peligroso para cuando terminó la temporada regular.

La escuadra canadiense cerró con récord de 91-71 y finalizó a un juego de los Medias Rojas y Yankees, quienes al final se enfrentaron en el Juego del Comodín de la Liga Americana en Fenway Park. Para que los Yankees tuvieran que avanzar para disputar ese juego a ganar o morir, Nueva York tuvo que vencer a los Rays, 1-0, mediante un sencillo dentro del cuadro de Aaron Judge, y los Patirrojos tuvieron que superar un déficit de 5-1 en contra de los Nacionales, tomando la ventaja definitiva gracias a un cuadrangular del dominicano Rafael Devers en la parte alta del noveno.

Vlad Guerrero Jr.: ‘Ahora van a ver la película’

Un juego detrás de los Medias Rojas y Yankees. Se necesitaron dos encuentros como esos para dejar a Toronto fuera. Y cada fanático de los Azulejos sabe que la postemporada del béisbol fue más pobre por eso, además de ser mucho menos divertida.

Esto es lo que el dominicano Vladimir Guerrero, Jr. dijo media hora después de que los Medias Rojas vinieran de atrás para vencer a los Nacionales, y la temporada de los Azulejos había terminado oficialmente:

“Duele. Sabiendo que ganaste 91 juegos y no llegaste a los playoffs, realmente me duele, les duele a todos mis compañeros. Como lo dije antes, eso solamente me hará más fuerte. Voy a regresar el próximo año más fuerte que nunca”.

Está claro ahora que los Azulejos, cuya adquisición más reciente es Matt Chapman – otro jugador que puede impactar de verdad – comparten los mismos sentimientos que su estrella más grande. Antes de que los Azulejos añadieran a Chapman a su roster, ya habían agregado a dos abridores de primera categoría en Kevin Gausman y Yusei Kikuchi.

Le remarqué a Brian Cashman, el gerente general de los Yankees, la noche del miércoles que estaba bien claro hasta este momento que los Azulejos, quienes probablemente no han terminado de añadir piezas de valor a la que ya es la alineación más completa en su división y en la liga, no se andan por las ramas.

Esta fue la respuesta de Cashman:

“Cuando estás tratando de ganar, no te andas por las ramas”.

Hemos hablado en los últimos años acerca de cómo los Azulejos venían haciendo ruido en el Este de la Liga Americana. Agregaron al agente libre George Springer tras la campaña del 2020, y ahora añaden a estos dos abridores, y a un nuevo tercera base titular en Chapman. He aquí qué tan buenos son los Azulejos: Pueden darse el lujo de dejar ir al zurdo Robbie Ray en la agencia libre y al torpedero Marcus Semien, quien simplemente disparó 45 jonrones para ellos en 2021 y vio acción en todos los 162 partidos, y todavía verse, ahora mismo, tan favoritos para ganar el Este como los Rays, quienes ganaron 100 juegos el año pasado, o los Medias Rojas, o los Yankees.

Pongámoselo de otra manera: los Azulejos están cansados de llamar a la puerta. Ahora están dejando bien claro, al ser el equipo que más ruido ha hecho en su división hasta ahora esta primavera, que están más listos que nunca para echar esa puerta abajo.

Su gerente general, Ross Atkins, ve cómo su predecesor con los Azulejos, Alex Anthopoulos, agregó más piezas de valor a su sorprendente talento joven que tenía en Atlanta para ganarlo todo en 2021. Claramente los Azulejos están buscando hacer lo mismo.

Por supuesto los Yankees muy probablemente no han terminado de reforzar su roster. Los Medias Rojas, hasta ahora, no han comenzado. Los Rays también han estado bien callados. Ellos son los equipos que terminaron por encima de los Azulejos el año pasado, en una división que terminó con cuatro novenas que ganaron 90 juegos, un número realmente impresionante. Ustedes saben que todos esos equipos veían a los Azulejos en su espejo retrovisor en septiembre pasado, y también en la primera semana de octubre. Para este mes de septiembre, esos mismos equipos podrían todos estar tratando de alcanzar a los Azulejos.

“Es excepcionalmente fascinante”, dijo Atkins una vez que Chapman llegó a Dunedin. “Uno de los mejores momentos de mi día fue haber visto a algunas de las caras nuevas en nuestro clubhouse, con lo emocionado que nuestro equipo está de agregar a un jugador de ese calibre y con tal reputación. Obviamente encaja de maravilla para nosotros”. Chapman encaja de maravilla en un equipo que seguramente será igual de fascinante de ver esta campaña – incluso sin el poder de Semien – de lo que fue el año pasado. Vlad sigue en Toronto. El dominicano conectó 48 vuelacercas en el 2021. Springer pegó 22 jonrones en solamente 78 juegos. Saquen cuentas de cuántos bambinazos habría bateado en 162 encuentros. Bo Bichette la sacó del parque 29 veces, produjo 102 carreras. El dominicano Teóscar Hernández sacudió 32 cuadrangulares. Randal Grichuk, el patrullero central, dio 22, empujó 81 carreras. El cubano Lourdes Gurriel también la botó 21 veces, remolcó 84. Chapman, quien conectó 27 jonrones para los Atléticos, no cumple 29 años de edad sino hasta finales de abril. Vlad acaba de cumplir 23 años el miércoles, y Bo Bichette cumplió 24 la primera semana de marzo. Gurriel tiene 28, Hernández 29. Los veteranos de este grupo son Springer, quien tiene 32, y Grichuk, 30. Ya hemos pasado el punto en que la gente decía, “Ahí vienen los Azulejos”. Los Azulejos ya están aquí. Están cansados de perseguir a los chicos grandes en el Este de la Liga Americana, y quieren que los chicos grandes comiencen a perseguirlos a ellos. Su gerente general, Atkins, dijo que la llegada de Chapman al equipo es “excepcionalmente fascinante”. Al igual que su equipo de béisbol.

