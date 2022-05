Azua: Locutor va a hotel, el parqueador se le lleva el carro, lo choca y se burla ‘burlao’

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El locutor Jesús Ramírez (El Piru) narró este lunes que acudió al Hotel AA en el municipio Sabana Yegua, Azua, y le dio el vehículo en el que andaba a uno de los trabajadores para que se lo parquee, pero el empleado se fue a andar y minutos después tuvo un accidente del cual salvó su vida milagrosamente.

El Piru, que trabaja para Súper Canal 33 y laboró en la emisora Kiss, aseguró que el hecho sucedió la noche de ayer domingo, mientras se encontraba agotado para guiar e hizo parada en el hotel más cercano, en el kilómetro 11 de Azua.

Dijo que en la mañana de hoy le reprochó al empleado que se accidentó en su vehículo y sufrió rasguños en los brazos, pero este lo manoteó y huyó en una guagua.

No sabe el nombre del tipo.

El vehículo Kia K5, color negro, que había rentado el comunicador fue a parar a una parcela ubicada entre el distrito municipal Los Jovillos y el municipio Azua de Compostela, ocasionando daños en una siembra de guineo.

De acuerdo a lo que dicen los propietarios de la parcela, El Piru debe pagarle los daños que le ocasionaron a la propiedad privada, los cuales ascienden a unos 50 mil pesos.

Sin embargo, el locutor Jesús Ramírez manifestó que no es culpable de lo que ha sucedido y entiende que no debe pagar esos daños, ya que fue un accidente y no fue él quien lo ocasionó.-

Relacionado